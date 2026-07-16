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SVI GA ŽELE

Vlada opće ludilo za Baturinom: Como odbija milijune i čeka ponudu koja se ne odbija

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
Foto: Dylan Martinez/REUTERS
1/4
VL
Autor
Karlo Koret
16.07.2026.
u 19:50

Za njega je ozbiljno zagrizla Aston Villa, piše portal Express & Star, čiji strateg Unai Emery želi dodatno pojačati konkurenciju u ofenzivnom dijelu momčadi

Martin Baturina nastavio je sa sjajnim igrama iz druge polovice prošle sezone i dresa Coma i u onom hrvatske reprezentacije. Na Svjetskom prvenstvu bio je ponajbolji pojedinac vatrenih i tako si dodatno poboljšao ionako visoku cijenu na tržištu. 

Za njega je ozbiljno zagrizla Aston Villa, piše portal Express & Star, čiji strateg Unai Emery želi dodatno pojačati konkurenciju u ofenzivnom dijelu momčadi. Como je za njega već odbijao ponude u visini između 50 i 55 milijuna eura, tvrde talijanski mediji, a one su najvjerojatnije stigle baš iz Aston Ville.

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Baturinu Transfermarkt procjenjuje na 30 milijuna eura, ali Como smatra da vrijedi puno više. Zato se pojavila informacija kako ih ne zanimaju ponude manje od 80 milijuna eura. Traženu cijenu bi mogli i dobiti budući da vatreni ima još četiri godine ugovora pa je talijanski klub u odličnoj pregovaračkoj poziciji.

Neki mediji pišu kako su interes za njega iskazali i Bayern te madridski Real tako da je pred igračem i njegovim klubom vrlo uzbudljivo ljeto.
Ključne riječi
Aston Villa como Martin Baturina

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