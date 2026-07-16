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'SAN JE ZAVRŠIO'

Oglasio se Francuz kojeg svi krive za poraz u polufinalu: Evo što je poručio navijačima

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - France v Spain
Foto: Lee Smith/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
16.07.2026.
u 18:03

Ovo je kraj jednog sna. Sna jednog dječaka, ali sigurno i tisuća ljudi koji su bili uz nas. Uvijek zamišljamo mnogo toga, najčešće one najljepše trenutke. Kraj sna ponekad je težak, a buđenje još brutalnije

Francuska nogometna reprezentacija nije se uspjela plasirati u svoje treće uzastopno finale Svjetskog prvenstva. Bolja je u polufinalu s 2:0 bila Španjolska, a mnogi su krivca za poraz pronašli u Lucasu Digneu. Lijevi bek Francuske sredinom prvog poluvremena skrivio je kazneni udarac iz kojeg je Furija povela i time napravila veliki korak prema finalu.

Nakon dva dana šutnje, Digne se oglasio na društvenim mrežama emotivnom porukom:

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- Ovo je kraj jednog sna. Sna jednog dječaka, ali sigurno i tisuća ljudi koji su bili uz nas. Uvijek zamišljamo mnogo toga, najčešće one najljepše trenutke. Kraj sna ponekad je težak, a buđenje još brutalnije. Danas je najteže pronaći riječi kojima bih opisao ovo golemo razočaranje. Prije svega razočaran sam u sebe. Razočaran sam i zbog momčadi, svega što smo uložili te ove skupine nevjerojatnih igrača - započeo je pa pohvalio navijače koji su pratili Tricolore tijekom turnira.

- Mislim na sve koji su doputovali kako bi bili uz nas, ali i na one koji su nas podržavali iz Francuske i cijelog svijeta. Vaša podrška nosila nas je kroz ovu avanturu. Unatoč ogromnom razočaranju, ponosan sam što sam predstavljao našu zemlju, njezino bogatstvo, raznolikost i sve ljude koji je čine takvom kakva jest.

Za kraj se osvrnuo i na utakmicu za brončanu medalju u kojoj će Francuska igrati protiv Engleske u subotu od 23 sata u Miamiju.

- Hvala vam na svemu, na podršci i svim emocijama. Bili ste nevjerojatni tijekom cijelog natjecanja. Još nije gotovo - pred nama je borba za mjesto na postolju.

Ključne riječi
Francuska nogometna reprezentacija Lucas Digne SP 2026.

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