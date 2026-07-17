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ZAKON TO BRANI

FOTO Za ovo što radi Zagrepčanin kazna je do 2000 eura! Ali on ipak na ovaj način pokušava izbjeći kontrolore Zagrebparkinga

Zagreb: Blokovsko parkiranje tri mjeseca nakon uvođenja
Sanjin Strukic/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
17.07.2026.
u 07:00

Uvođenjem specijaliziranih vozila za patrolu "Scan–a–Car", djelatnici Zagrebparkinga mogu patrolirati gradom i skenirati registracije vozila koja zateknu u prekršaju

Postupak je, naravno, zakonom zabranjen, ali ovaj vozač za to očito nije mario. Jedan je Zagrepčanin, kako ne bi dobio kaznu za parkiranje, odlučio prekriti svoju automobilsku registraciju, a fotografiju prijestupnika objavili su na Facebook stranici Prometne zgode i nezgode.

– Zanimljiv način izbjegavanja automatskog prepoznavanja registarskih oznaka radi izbjegavanja parking kazne – komentirali su u objavi. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama u Hrvatskoj, pločice moraju biti postavljene na predviđenom mjestu, čiste i jasno vidljive iz svih kutova. Svako prekrivanje, savijanje ili korištenje sprejeva i folija za ometanje kamera smatra se prekršajem za koji su predviđene visoke novčane kazne. Primjerice, samo za vožnju s pločicama koje se dobro ne vide ili nisu čitljive kazna iznosi 30 eura, dok namjerno skrivanje ili uklanjanje pločica radi izbjegavanja nadzora može rezultirati kaznama i do 2.000 eura.

Foto: Prometne zgode i nezgode/Facebook

Uvođenjem specijaliziranih vozila za patrolu "Scan–a–Car", djelatnici Zagrebparkinga mogu patrolirati gradom i skenirati registracije vozila koja zateknu u prekršaju. Vozilo putem 6 kamera i ugrađenog informacijskog sustava prepoznaje registarske oznake, a nakon toga ih učitava u sustav i obavlja automatsku provjeru postoji li važeća parkirališna karta za to vozilo. Ukoliko ne postoji, sustav izdaje dnevnu parkirališnu kartu koja služi kao kazna za neplaćeno parkiranje. 

Komentara 5

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18
188
08:55 17.07.2026.

Naknada za ceste plaća se prilikom registracije vozila. Prema tome mi smo parkinge platili tom prilikom. Država i grad su dužni osigurati besplatne parkinge, a ne ih ponovno naplaćivati.

Avatar Idler 3
Idler 3
08:26 17.07.2026.

A kak platit tu kaznu ak ti ne ostaviju račun ?

AS
Asdg
07:43 17.07.2026.

Kako to da netko dobije kartu ono što ne konzumira i što nije tražio po kojem to zakonu smiju radit ?

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