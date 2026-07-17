Ne mogu sakriti ljubomoru: Ovi horoskopski znakovi najviše zavide tuđem uspjehu
Zavist nije nepoznata emocija, ali kod nekih horoskopskih znakova može postati stalni poticaj — posebno kada vide kako drugi rastu, napreduju ili postižu ono što sami žele. Prema Times of India, evo četiri znaka Zodijaka koji su posebno skloni osjećaju kompleksne ljubomore na tuđi uspjeh.
1. Škorpion: Intenzivni, strastveni i vrlo duboki — Škorpioni se teško nose s činjenicom da netko drugi briljira. Umjesto da se neposredno natječu, često reagiraju tiho, skupljajući frustracije i komentare u sebi. Po njihovom mišljenju, uspjeh drugoga može predstavljati vlastiti neuspjeh, što ih tjera da se konstantno uspoređuju.
2. Ovan: Natjecateljska priroda Ovna čini ga izrazito osjetljivim na tuđe uspjehe. Kada vidi da netko drugi zarađuje divljenje ili novac, Ovan može reagirati impulzivno — oponentnim komentarima, kritikom, pa čak i pokušajima da “sruši” onoga tko blista.
3. Vodenjak: Vodenjaci su često vrlo introspektivni i ne vole pokazivati svoje slabosti. Kad čuju o tuđem uspjehu, mogu se osjećati nesigurno u vlastiti rad i vrijednost. Umjesto da se raduju, mogu postati ogorčeni i upustiti se u unutarnje usporedbe, koje ponekad prerastu u nezdravu samokritiku.
4. Djevica: Djevice su perfekcionisti — i vječni kritičari, pa vlastiti neuspjesi u usporedbi s tuđim ih jako pogađaju. Kad vide da netko drugi postiže uspjeh, oni to često shvaćaju kao znak da su njihovi napori manje važni, što budi zavist i potrebu da dokažu svoju vrijednost.