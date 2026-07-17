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Boris Beck
Autor
Boris Beck

Novac je novi mesija: Određuje vrijednosti, zapovijeda poslušnost, oblikuje želje...

17.07.2026. u 12:46

Miletić svojim kliještima ugrožava bogate, kao što ih ugrožavaju iranski balistički projektili i ukrajinske bombašice. Vjernici boga novca vrlo su plašljivi – na sam spomen opasnosti klisnu.

Bog nije umro, on se pretvorio u novac – kaže talijanski mislilac Giorgio Agamben. Naše društvo samo misli da je sekularno, ali je štovanje zapravo premjestilo s oltara u ekonomiju. Agamben tvrdi da je religija nekad bila izvor značenja, autoriteta, discipline i vjere, a sada nam te lijepe stvari daju kapital i tržište. U tom je smislu novac novi bog: određuje vrijednosti, zapovijeda poslušnost, oblikuje želje i organizira društveni život. Trumpov mesijanski status među njegovim glasačima, njegova opsesija zlatom kojim se napadno okružuje i 1,4 milijarde dolara, za koliko je u drugom mandatu uvećao osobno bogatstvo, jedno su: on je Pomazanik koji služi Burzi i Gospodarstvu, a ta ga božanstva zahvalno obasipaju financijskim blagoslovima. On je samo najvidljiviji od svjetskih čelnika, ali obećavanje visokih prinosa na burzi i niske inflacije na prvom je mjestu političkih obećanja od Londona, gdje biraju premijera, do Markova trga.

Ključne riječi
nejednakost bogatstvo kapitalizam novac

Komentara 1

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Avatar tarana
tarana
13:20 17.07.2026.

Eno ti Marxa . Sve je lijepo objasnio još prije stoljeća i po što je novac.

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