Novac je novi mesija: Određuje vrijednosti, zapovijeda poslušnost, oblikuje želje...

Bog nije umro, on se pretvorio u novac – kaže talijanski mislilac Giorgio Agamben. Naše društvo samo misli da je sekularno, ali je štovanje zapravo premjestilo s oltara u ekonomiju. Agamben tvrdi da je religija nekad bila izvor značenja, autoriteta, discipline i vjere, a sada nam te lijepe stvari daju kapital i tržište. U tom je smislu novac novi bog: određuje vrijednosti, zapovijeda poslušnost, oblikuje želje i organizira društveni život. Trumpov mesijanski status među njegovim glasačima, njegova opsesija zlatom kojim se napadno okružuje i 1,4 milijarde dolara, za koliko je u drugom mandatu uvećao osobno bogatstvo, jedno su: on je Pomazanik koji služi Burzi i Gospodarstvu, a ta ga božanstva zahvalno obasipaju financijskim blagoslovima. On je samo najvidljiviji od svjetskih čelnika, ali obećavanje visokih prinosa na burzi i niske inflacije na prvom je mjestu političkih obećanja od Londona, gdje biraju premijera, do Markova trga.