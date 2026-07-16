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USKOK OTVARA NOVE PREDMETE

Rajsku obalu Dalmacije pretvorili u poligon za bespravne kampove: Do spornih dozvola vodi isti trag

Autor
Dea Redžić
16.07.2026.
u 20:00

Na kratkom potezu obale ponavljaju se isti problemi: kampovi izvan građevinskih zona, sporna rješenja, objekti bez dozvola, neistiniti očevidi i upravni sporovi koji traju dok se na terenu gradi i iznajmljuje

Parcela Darija Šimića uz obalu u Tisnom danas je opustošena. Četiri montažna objekta zbog kojih je građevinska inspekcija donijela rješenje o uklanjanju više nisu na terenu. Državni inspektorat potvrdio je da je postupao u veljači 2025., a protiv investitora podnesena je kaznena prijava i izdan prekršajni nalog. Taj je postupak odvojen od istrage koju je otvorio USKOK. Građevinska inspekcija bavila se objektima na parceli, dok istražitelji provjeravaju kako je Šimić 2021. dobio rješenje za kamp u domaćinstvu na zemljištu izvan građevinskog područja.

Ključne riječi
USKOK ilegalno kampovi Murter Tisno

Komentara 3

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AC
Ace7777
21:49 16.07.2026.

Bravo Turudicu, bravo samo radi svoj posao i radis ga vrhunski, docic ce svi na red. A te fore vecina se ne usudi, ma da kome ta se magla prodaje, mi smo takav narod svi grade, nadograduju i ne sljive nikog. obican puk a ne ovi kao Pripuz. Evo kad je senf lajao protiv njega, Bandica, mutne radnje i ostalo a sad potpisuje peterosrtruko vise ugovore s njim. Da li ga tko pit , kako to, ne , nema novinara koji se usude to pitati??

UL
Ultrabook
21:26 16.07.2026.

Vecina ljudi se ne usudi uzidat garazu na vlastitoj parceli tik do obiteljske kuce, a bez da prethodno ne odradi i prijavi sve sto nalaze zakon. Neki bez imalo straha grade kuce, kampove, lucice, pristanista, plaze ilegalno, bez da trepnu. Najjaci su ovi ko sta je Pripuz. Svi koji su trebali znati da gradi nezakonito znali su ali, nisu prstom makli. Da li zbog straha, ili zbog mita. Nanjusio neki hrabri novinar i pokrenuo pricu. Kada jednom nesto takvo osvane u novinama, korumpirani drzavni organi i djelatnici, ne mogu vise sutit. Onda se kao, pokrenu. Ali nista od toga. Pripuz i slicni samo ih nabiju na onu stvar i nastave dalje po svom.

IV
Ivanpravedni
21:18 16.07.2026.

Naravno da moze, vidis da oni neidu nikud a ne kradu od nikog drugog, znaci Hrvatska im je no. 1

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