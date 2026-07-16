Rajsku obalu Dalmacije pretvorili u poligon za bespravne kampove: Do spornih dozvola vodi isti trag

Parcela Darija Šimića uz obalu u Tisnom danas je opustošena. Četiri montažna objekta zbog kojih je građevinska inspekcija donijela rješenje o uklanjanju više nisu na terenu. Državni inspektorat potvrdio je da je postupao u veljači 2025., a protiv investitora podnesena je kaznena prijava i izdan prekršajni nalog. Taj je postupak odvojen od istrage koju je otvorio USKOK. Građevinska inspekcija bavila se objektima na parceli, dok istražitelji provjeravaju kako je Šimić 2021. dobio rješenje za kamp u domaćinstvu na zemljištu izvan građevinskog područja.
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Bravo Turudicu, bravo samo radi svoj posao i radis ga vrhunski, docic ce svi na red. A te fore vecina se ne usudi, ma da kome ta se magla prodaje, mi smo takav narod svi grade, nadograduju i ne sljive nikog. obican puk a ne ovi kao Pripuz. Evo kad je senf lajao protiv njega, Bandica, mutne radnje i ostalo a sad potpisuje peterosrtruko vise ugovore s njim. Da li ga tko pit , kako to, ne , nema novinara koji se usude to pitati??