Prosvjedi u Ukrajini, Zelenski smijenio mladog ministra zbog sukoba sa šefom vojske

Smjena Mihajla Fedorova, kojeg je s mjesta ministra obrane smijenio predsjednik Volodimir Zelenski, izazvala je val kritika vojnika, veterana i članova civilnog društva, koji tvrde da Ukrajina gubi jednog od najučinkovitijih ratnih dužnosnika bez odgovarajućeg objašnjenja. Jučer su se diljem Ukrajine okupljali građani kako bi izrazili protivljenje smjeni Fedorova, za kojeg mnogi smatraju kako se borio protiv korupcije u vojnom sustavu i kako je zaslužan za napredak na bojištu koji je Ukrajina ostvarila u zadnje vrijeme.



Sporne reforme vojske