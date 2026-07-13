Otkriveno tko će prenositi Dinamove utakmice u Europi: Bit će dostupne svima

Dinamo svoj europski put započinje u drugom pretkolu Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Prva utakmica na rasporedu je 21. srpnja, a odlična vijest za sve ljubitelje plavih stigla je s RTL televizije. Osigurali su pravo na prijenose utakmica drugog kola kvalifikacija za Ligu prvaka što znači da će obje utakmice biti dostupne svim gledateljima.

Usporedbe radi, utakmice Hajduka protiv Žiline u prvom pretkolu Europske lige dostupne su samo na kanalu HDTV koji se mora posebno kupiti na MAX TV-u. Prva utakmica na rasporedu je 21. srpnja od 20 sati u Švicarskoj, a uzvrat je tjedan dana kasnije u Maksimiru. Oba susreta komentirat će Filip Brkić.

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Dinamove kvalifikacijske utakmice posljednjih godina bile su dostupne većinom na kanalu MAX Sporta koji je također dostupan na MAX TV-u. RTL-u ovo nije prvi put da kupuje prava na prijenos hrvatskih klubova u Europi, isto su učinili i 2021. za utakmice Rijeke i PAOK-a.

- Sportski sadržaj važan je segment našeg poslovanja u koji konstantno ulažemo i trudimo se gledateljima uvijek donijeti nešto novo. RTL već dugo prati našu rukometnu reprezentaciju te svake godine u siječnjudonosi prijenos svjetskih i europskih prvenstava, ove smo godine uspješno lansirali emitiranje utrka Formule 1, a prijenos Dinamovih utakmica drugog pretkola Lige prvaka na našem glavnom kanalu još je jedan pokazatelj kontinuiranog razvoja sportskog sadržaja na svim našim platformama i vjerujemo da će publika to prepoznati - rekla je direktorica programa RTL Hrvatska, Ana Bižić.