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LUDA CIFRA

Peleov dres prodan na aukciji za skoro pet milijuna dolara, ali nije ni blizu najskupljem

World Cup history in Mexico City: the room where Pele stayed before the 1970 final
Raquel CUNHA/REUTERS
VL
Autor
Hina
17.07.2026.
u 10:53

Među ostalim vrijednim predmetima su dres košarkaša Michaela Jordana s NBA finala iz 1998., koji je prodan za 10.1 milijun dolara

Dres brazilske nogometne legende Pelea, koji je nosio u finalnoj utakmici Svjetskog prvenstva 1958. u Švedskoj, prodan je za 4.88 milijuna dolara na aukciji u Sotheby'su.

Brazil je u finalu SP-a 1958. pobijedio Švedsku sa 5-2, a Pele je kao 17-godišnjak postigao dva gola osvojivši prvo od svoja tri svjetska prvenstva.

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Pele je nakon utakmice dres poklonio suigraču Didi, koji ga je donirao Museu dos Esportes u Rio de Janeiru. Prvi put je ponuđen na javnu prodaju u Christie'su 2004. godine, a više od dva desetljeća nije bio izložen u javnosti.

"Ovaj dres nije samo trajni podsjetnik na jedan od najvažnijih trenutaka u povijesti nogometa, već je prvenstveno povezan s trenutkom koji je Pelea katapultirao u globalnu sportsku ikonu," rekao je Brendan Hawkes, voditelj sportske strategije i razvoja Sotheby'sa, u izjavi.

Iako skup, Peleov dres nije ni približno najskuplji. Ta nagrada ide bejzbol dresu koji je nosio legendarni Babe Ruth u Svjetskoj seriji 1932. godine, a koji je 2024. godine prodan za 24.1 milijun dolara.

Među ostalim vrijednim predmetima su dres košarkaša Michaela Jordana s NBA finala iz 1998., koji je prodan za 10.1 milijun dolara, i nogometni dres koji je nosio argentinski nogometaš Diego Maradona tijekom četvrtfinala Svjetskog prvenstva 1986. protiv Engleske, koji je prodan za 9.2 milijuna dolara, prema aukcionarskoj kući Bonhams.

Ključne riječi
aukcija dres Pele

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