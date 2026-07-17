Infantino praktički osigurao novi mandat: Više od 200 saveza stalo uz šefa FIFA-e

Gianni Infantino nalazi se na pragu osvajanja novog mandata na čelu FIFA-e. Švicarsko-talijanski dužnosnik već je dobio službenu potporu više od 200 nacionalnih saveza, čime je njegova pozicija uoči predsjedničkih izbora postala gotovo nedodirljiva. To se nije promijenilo ni nakon niza kontroverzi koje su posljednjih mjeseci pratile rad svjetske nogometne organizacije, uključujući odluku o ukidanju suspenzije američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu, piše The Guardian.

Prema informacijama britanskog lista, još je samo nekolicina od ukupno 211 članica FIFA-e ostala bez službenog pisma potpore Infantinu. Sve stoga upućuje na to da bi na kongresu zakazanom za ožujak trebao osigurati i četvrti predsjednički mandat, i to uvjerljivom većinom.

Među rijetkim savezima koji još nisu javno stali iza Infantina posebno se ističe Njemački nogometni savez. Rok za podnošenje kandidatura istječe 18. studenoga, što znači da do tada postoji mogućnost povlačenja već poslanih pisama potpore ili preusmjeravanja podrške drugom kandidatu. Ipak, u ovom trenutku Infantino je jedini službeno poznati kandidat za predsjednika FIFA-e.

Istodobno, pojedini nacionalni savezi tvrde da su posljednjih mjeseci bili izloženi pritiscima iz FIFA-e da potvrde svoju odanost aktualnom predsjedniku, iako takvu praksu FIFA-in etički kodeks izričito zabranjuje.

Infantinov položaj dodatno je ojačan činjenicom da mu za pobjedu nije nužna jednoglasna potpora Europe. Iako su upravo europski savezi najglasnije kritizirali neke odluke FIFA-e, većina njih već je najavila da će podržati aktualnog predsjednika. Engleski FA svoje je pismo potpore poslao još prije početka Svjetskog prvenstva, dok su Nijemci takvu mogućnost jasno odbili.

Najveće nezadovoljstvo u Europi izazvala je odluka o poništenju suspenzije Folarinu Balogunu, nakon što je američki predsjednik Donald Trump priznao da je od Infantina tražio da se slučaj preispita. Kontroverze su dodatno pojačane i slučajem somalskog suca Omara Artana, koji je suspendiran sa Svjetskog prvenstva. Ipak, otpor prema Infantinu zasad nije prerastao u ozbiljnu globalnu prijetnju njegovoj poziciji.

Posljednjih se dana unutar europskog nogometa ozbiljno raspravljalo o mogućnosti pronalaska protukandidata koji bi mogao predstavljati alternativu aktualnom predsjedniku. Međutim, dogovor oko zajedničkog imena zasad se čini vrlo teško ostvarivim.

UEFA je u više navrata pokazala nezadovoljstvo odnosom s FIFA-om, no još nije poznato hoće li službeno podržati nekog drugog kandidata. Pojedini izvori iz vrha europskog nogometa smatraju kako bi kandidat koji bi uspio dobiti potporu između 30 i 40 nacionalnih saveza ipak mogao otvoriti ozbiljnu javnu raspravu o načinu upravljanja FIFA-om i njezinu budućem smjeru.

Članice FIFA-e sastat će se u subotu u New Yorku, a sastankom će predsjedati upravo Infantino. Zbog toga se ne očekuje da će se na dnevnom redu pronaći najnovije kontroverze koje su uzdrmale svjetsku nogometnu organizaciju. U središtu bi trebali biti financijski rezultati Svjetskog prvenstva te način raspodjele ostvarene dobiti nacionalnim savezima.

Infantino je tako, barem zasad, na najboljem putu prema novom mandatu. Unatoč kritikama i pokušajima da se unutar Europe pronađe protuteža njegovoj vlasti, čini se da je podrška koju je već osigurao više nego dovoljna da ostane na čelu FIFA-e.