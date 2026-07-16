VIDEO Vojni mlažnjak prenisko preletio prepunu plažu: Ležaljke i suncobrani letjeli na sve strane

Američka mornarica pokrenula je internu provjeru nakon što se na društvenim mrežama pojavila snimka zrakoplova akrobatske skupine Blue Angels koji je tijekom leta prošao na neuobičajeno maloj visini iznad posjetitelja plaže Pensacola Beach na Floridi.

Iz Blue Angelsa su priopćili da je tijekom jednog od manevara pri dolasku zrakoplov letio niže od planirane visine. Taj je prelet na maloj visini stvorio snažan vjetar koji je na plaži pomaknuo ležaljke i suncobrane posjetitelja.

Mlažnjak "Plavih anđela" iznad plaže Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Lokalna televizijska postaja WEAR izvijestila je da se incident dogodio tijekom događaja "Breakfast with the Blues", tradicionalnog programa u sklopu nastupa Blue Angelsa. Snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju vojni zrakoplov kako velikom brzinom prelijeće iznad plaže i okupljenih građana.

Jedna od posjetiteljica, Ashley Korn, rekla je za WEAR da već deset godina dolazi na ovaj događaj, ali da nikada nije vidjela sličan prelet. "Dolazim već deset godina i nikada u životu nisam vidjela ovakav prelet. Doslovno sam pomislila da će Blue Angelsi naletjeti na nas, ali bilo je nevjerojatno", izjavila je.

Iz Blue Angelsa poručili su da su sigurnost lokalne zajednice, gledatelja i pilota njihov apsolutni prioritet. Dodali su da vodstvo tima istražuje okolnosti ovog manevra te provodi detaljnu sigurnosnu analizu kako bi utvrdilo jesu li sve operacije bile u skladu sa strogim sigurnosnim standardima Američke mornarice i Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA).