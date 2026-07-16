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LOTHAR MATTHAUS

Njemačka legenda oštro kritiozirala Tuchela i Nagelsmanna: 'To su oni prepametni treneri'

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
Foto: Paul Childs/REUTERS
1/3
VL
Autor
Karlo Koret
16.07.2026.
u 20:19

Bilo je kao i kod nas 1999. godine. I ja sam tada u finalu bio iscrpljen, ali mogao sam i morao izdržati. Da mi je trener rekao da ostanem, ostao bih. Tada, kao i danas, to je bio pogrešan signal koji je ojačao protivnika

Engleska nogometna reprezentacije poražena je u polufinalu Svjetskog prvesntva od Argentine s 2:1 i u subotu će se boriti za treće mjesto s Francuskom. Mnogi za poraz krive Nijemca na klupi tri lava Thomasa Tuchela. Englezi su vodili sve do 77. minute kada je izjednačio Enzo Fernandez, a nekoliko minuta prije Tuchel je izvadio strijelca Atnhonyja Gordona i ključnog veznjaka Declana Ricea. U drugoj minuti sudačke nadknade Lautaro Martinez zabio je za potpuni preokret i pobjedu Argentine.

Među Tuchelovim kritičarima našao se i legendarni njemački nogometaš Lothar Matthaus. "U takvoj situaciji ne mijenjate svog 'quarterbacka'. Thomas Tuchel je taktički upropastio utakmicu" - rekao je za Bild. Tuchelovo vađenje Ricea usporedio je s finalom Lige prvaka 1999. kada je on napustio igru u 80. minuti pri vodstvu Bayerna 1:0 da bi Manchester United do kraja preokrenuo i slavio 2:1.

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- Bilo je kao i kod nas 1999. godine. I ja sam tada u finalu bio iscrpljen, ali mogao sam i morao izdržati. Da mi je trener rekao da ostanem, ostao bih. Tada, kao i danas, to je bio pogrešan signal koji je ojačao protivnika. Tada je Tuchel prešao na obranu s pet, a zapravo i sa sedam igrača. Odjednom je Argentina dobila prostor i nizala priliku za prilikom. Da Pickford nije tako dobro branio, moglo je završiti 1:4 ili 1:5 - dodao je.

Za kraj je Tuchela usporedio sa sunarodnjakom Julianom Nagelsmannom koji je na ovom prvenstvu vodio Njemačku.

- To su oni prepametni treneri koji pod svaku cijenu žele napraviti nešto posebno. Kao kad je Nagelsmann stavio Kimmicha na desnog beka i odrekao se ključnog igrača u sredini. Tuchel je izvadio svog stratega Ricea. To se ne radi, osim ako igrač nije ozlijeđen - zaključio je.
Ključne riječi
Lothar Matthaus Thomas Tuchel Julian Nagelsmann Engleska nogometna reprezentacija

Komentara 2

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GR
Grobnik64
21:36 16.07.2026.

Ne bojim se za Tuchela. Bit će zanimljivo gledati utakmice protiv Španjolske i Engleske.

KU
Kujttim
20:34 16.07.2026.

Nisu svi treneri sposobni dobiti polufinale iako vode 1-0 do 85. minute. Slaven Bilić je u 119. minuti imao pobjedu (za polufinale EP-a) i izgubio je protiv Turske na penale. U vrijeme kada nije bilo sudačkih nadoknada ili barem nisu bile ovoliko izražene. Slaven nikada više u životu nije imao priliku igrati tako važnu utakmicu kao izbornik. Nadam se da će ju sada izboriti. Tuchel će teško doći u priliku da opet igra polufinale SP-a. Naime, dolaze drugi, mlađi. Neke prilike u životu ne smiješ propustiti.

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