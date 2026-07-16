FOTO Fanovi Marylina Mansona stigli u Arenu Zagreb, pogledajte najzanimljivije kombinacije
Uoči koncerta Marilyna Mansona u Areni Zagreb ispred dvorane okupio se velik broj obožavatelja, a prizor je nalikovao na mali festival mračne estetike: koža, čipka, crna šminka, zakovice, simboli bunta i teatralnosti.
Manson, pravim imenom Brian Hugh Warner, odavno je mnogo više od glazbenika: on je pop-kulturni fenomen koji je karijeru izgradio na kombinaciji industrial rocka, scenskog teatra i namjernog izazivanja javnosti.