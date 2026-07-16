FOTO Fanovi Marylina Mansona stigli u Arenu Zagreb, pogledajte najzanimljivije kombinacije

Uoči koncerta Marilyna Mansona u Areni Zagreb ispred dvorane okupio se velik broj obožavatelja, a prizor je nalikovao na mali festival mračne estetike: koža, čipka, crna šminka, zakovice, simboli bunta i teatralnosti. 
Uoči koncerta Marilyna Mansona u Areni Zagreb ispred dvorane okupio se velik broj obožavatelja, a prizor je nalikovao na mali festival mračne estetike: koža, čipka, crna šminka, zakovice, simboli bunta i teatralnosti. 
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Mnogi su došli odjeveni kao da ulaze u jedan veliki performans, baš u duhu glazbenika koji je desetljećima gradio imidž na provokaciji, šoku i kontroverzi. 
Mnogi su došli odjeveni kao da ulaze u jedan veliki performans, baš u duhu glazbenika koji je desetljećima gradio imidž na provokaciji, šoku i kontroverzi. 
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Manson, pravim imenom Brian Hugh Warner, odavno je mnogo više od glazbenika: on je pop-kulturni fenomen koji je karijeru izgradio na kombinaciji industrial rocka, scenskog teatra i namjernog izazivanja javnosti.
Manson, pravim imenom Brian Hugh Warner, odavno je mnogo više od glazbenika: on je pop-kulturni fenomen koji je karijeru izgradio na kombinaciji industrial rocka, scenskog teatra i namjernog izazivanja javnosti.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Upravo zato njegovi nastupi redovito privlače i fanove i kritičare, a rasprave o njemu gotovo nikad ne ostaju samo na glazbi.
Upravo zato njegovi nastupi redovito privlače i fanove i kritičare, a rasprave o njemu gotovo nikad ne ostaju samo na glazbi.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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U javnosti se uoči zagrebačkog koncerta pojavila i retorika koja Mansonov nastup opisuje kao “sotonistički obred”, a pojedini su pozivali da se na koncert ne ide.
U javnosti se uoči zagrebačkog koncerta pojavila i retorika koja Mansonov nastup opisuje kao “sotonistički obred”, a pojedini su pozivali da se na koncert ne ide.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Takve su reakcije nastavak dugogodišnjeg moralnog otpora prema njegovom scenskom identitetu, koji uključuje sotonističku ikonografiju, provokativne vizuale i svjesno rušenje konvencija.
Takve su reakcije nastavak dugogodišnjeg moralnog otpora prema njegovom scenskom identitetu, koji uključuje sotonističku ikonografiju, provokativne vizuale i svjesno rušenje konvencija.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Manson nije javno priznao da je sotonist u religijskom smislu, nego da koristi takvu estetiku kao dio performansa i kritike društvenih normi.
Manson nije javno priznao da je sotonist u religijskom smislu, nego da koristi takvu estetiku kao dio performansa i kritike društvenih normi.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Upravo je ta dvosmislenost razlog zbog kojeg oko njega ne prestaju prijepori. Za jedne je simbol slobode izraza, a za druge personifikacija dekadencije i opasne provokacije.
Upravo je ta dvosmislenost razlog zbog kojeg oko njega ne prestaju prijepori. Za jedne je simbol slobode izraza, a za druge personifikacija dekadencije i opasne provokacije.
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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