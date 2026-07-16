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SELI U ITALIJU?

Senzacija iz Turske: Klub prodaje Hrvata za triput veći iznos bez da je zaigrao za njih?

Rijeka i Dinamo sastali se u 17. kolu SuperSport HNL-a
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
16.07.2026.
u 18:44

To bi ga učinilo dalekom najvećom prodajom u povijesti turskog kluba. Ona zasad iznosi 300 tisuća eura po informacijama s Transfermarkt

Hrvoje Smolčić ovog je ljeta napustio Eintracht iz Frankfurta i preselio u novog turskog prvoligaša Çorum FK-a za 1.2 milijuna eura. Tako se njegova epizoda u Turskoj trebala nastaviti nakon što je prošlu sezonu proveo na posudbi u Kocaeslisporu. Ipak, postoji informacija kako bi Smolčić mogao otići prije nego što je uopće odigrao ijednu utakmicu za Corum.

Turski insajder Reşat Can Özbudak na X-u je objavio kako ga želi povratnik u talijansku Serie A Frosinone. Talijanski klub spreman je za njega platiti tri i pol milijuna eura pa bi ga Turci tako odmah prodali za tri puta veći iznos.

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- Ekskluzivno. Frosinone je Çorum FK-u podnio službenu ponudu od 3.5 milijuna eura za Smolčića! Çorum FK nije naklonjen prodaji Smolčića osim u slučaju da ponuda poraste - napisao je turski novinar.

To bi ga učinilo dalekom najvećom prodajom u povijesti turskog kluba. Ona zasad iznosi 300 tisuća eura po informacijama s Transfermarkta. Ujedno bi bio i druga najveća kupovina Frosinonea, više su platili samo za Marca Bresciannija 2023. 

Frosinone se ove sezone vraća u prvoligaško društvo nakon dvije godine izbivanja. Osvojili su 81 bod u Serie B, jedan manje od pobjednika druge lige Venezije. U Italiji već igra Hrvojev brat blizanac Ivan koji je član Coma.
Ključne riječi
Transfer Frosinone hrvoje smolčić

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