Senzacija iz Turske: Klub prodaje Hrvata za triput veći iznos bez da je zaigrao za njih?

Hrvoje Smolčić ovog je ljeta napustio Eintracht iz Frankfurta i preselio u novog turskog prvoligaša Çorum FK-a za 1.2 milijuna eura. Tako se njegova epizoda u Turskoj trebala nastaviti nakon što je prošlu sezonu proveo na posudbi u Kocaeslisporu. Ipak, postoji informacija kako bi Smolčić mogao otići prije nego što je uopće odigrao ijednu utakmicu za Corum.
Turski insajder Reşat Can Özbudak na X-u je objavio kako ga želi povratnik u talijansku Serie A Frosinone. Talijanski klub spreman je za njega platiti tri i pol milijuna eura pa bi ga Turci tako odmah prodali za tri puta veći iznos.Ovo su scene koje se ne zaboravljaju! Cijela Hrvatska slavila je svoje heroje
- Ekskluzivno. Frosinone je Çorum FK-u podnio službenu ponudu od 3.5 milijuna eura za Smolčića! Çorum FK nije naklonjen prodaji Smolčića osim u slučaju da ponuda poraste - napisao je turski novinar.
To bi ga učinilo dalekom najvećom prodajom u povijesti turskog kluba. Ona zasad iznosi 300 tisuća eura po informacijama s Transfermarkta. Ujedno bi bio i druga najveća kupovina Frosinonea, više su platili samo za Marca Bresciannija 2023.
Frosinone se ove sezone vraća u prvoligaško društvo nakon dvije godine izbivanja. Osvojili su 81 bod u Serie B, jedan manje od pobjednika druge lige Venezije. U Italiji već igra Hrvojev brat blizanac Ivan koji je član Coma.