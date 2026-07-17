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MOŽE BITI OPASNO

Gumb u autu jednu je obitelj skoro poslao u smrt: Ovu funkciju nikad nemojte koristiti dulje od 20 minuta

Suvozač
pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
17.07.2026.
u 08:46

Moderni automobili često imaju sustave koji automatski detektiraju kvalitetu zraka i reguliraju recirkulaciju, no vozači moraju biti oprezni

Korištenje klima-uređaja u automobilima postaje posebno rizično kada se uključi funkcija recirkulacije zraka, upozorava liječnica Christabel Akinola na svom Instagram profilu, a prenosi HAK. Taj gumb, koji koristi isti zrak unutar vozila umjesto da dovodi svježi zrak izvana, može izazvati ozbiljne posljedice ako ostane aktiviran predugo. Funkcija pomaže u bržem hlađenju automobila, smanjuje potrošnju goriva i sprječava ulazak ispušnih plinova izvana, no predugo korištenje može dovesti do nakupljanja ugljikova dioksida u kabini.

Akinola navodi slučaj peteročlane obitelji koja je gotovo izgubila život jer je jedno dijete slučajno pritisnulo gumb recirkulacije prije polaska na put. Tijekom vožnje svi su putnici postupno gubili svijest, a otac je u trenutku nesvijesti sletio s ceste u jarak. Recirkulacija zraka povećava koncentraciju ugljikova dioksida, smanjuje razinu kisika, ubrzava umor i usporava vrijeme reakcije, a rizik raste s brojem ljudi u automobilu.

Studija objavljena u časopisu Environmental Science and Pollution Research pokazuje da recirkulacija ne bi trebala trajati dulje od 20 minuta, osobito u vozilima s više putnika. Moderni automobili često imaju sustave koji automatski detektiraju kvalitetu zraka i reguliraju recirkulaciju, no vozači moraju biti oprezni. Ako se prozori počnu magliti ili se osjeti iznenadni umor, to je znak da je krajnje vrijeme provjeriti aktivne funkcije klima-uređaja i isključiti recirkulaciju.

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