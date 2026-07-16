Evo zašto Dominik Livaković nije u kadru Dinama, a doznali smo i da plavi žele igrača Bayerna

Utakmicom s ukrajinskim doprvakom LNZ Čerkasijem Dinamo je završio sa svojim pripremnim utakmicama, sad se okreće detaljnijim pripremama za prvu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka, sa švicarskim Thunom. Susret s LNZ Čerkasijem u Maksimiru završio je bez pogodaka. Nismo imali mogućnost vidjeti kako su plavi u toj posljednjoj pripremnoj utakmici izgledali jer je Maksimir za sve bio zaključan.

Dinamo trener Mario Kovačević slično je napravio i prošle godine, posljednju pripremnu utakmicu plavi su zatvorili za navijače i medije iako su prilike bile nešto drukčije, tada Dinamo nije morao igrati kvalifikacije za razliku od ove godine kada su sezonu kreće znatno ranije, ali i s većim ulogom jer ipak je riječ o borbi za ulazak u Ligu prvaka koja donosi golem novac i plavima onda daje mogućnost da ne moraju prodati svoje najbolje igrače osim u slučaju "nemoralne" ponude koju bi bio grijeh odbiti.

Dvojba – McKenna ili Galešić

Gledali smo Dinamo protiv Kopra, tada su plavi u 4:2 pobjedi krenuli u sastavu: Filipović – Valinčić, Dominguez, Galešić, Goda – Mišić, Zajc, Vidović – Bakrar, Beljo, Oršić. I nakon utakmice trener zagrebačke momčadi ustvrdio je da je to uglavnom sastav koji će igrati u utorak u Švicarskoj protiv Thuna, uz mogućnost jedne ili dvije promjene.

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Protiv ukrajinskog kluba bilo je malo promjena, zapravo samo jedna, u početnoj je postavio bio Scott McKenna, a Gelešić je ušao tek kasnije. No, Škot se vratio nakon odmora poslije Svjetskog prvenstva, očito je spreman i to bi mogla biti jedina Kovačevićeva dvojba za susret s Thunom.

Puno je upita zbog čega Luka Stojković ne počinje utakmice plavih kad je bio jedan od najboljih igrača. Podsjetimo, on je u susretu s Genkom isključen. Dinamov je veznjak briljirao uz dva gola. Krajem prvog produžetka napravio je glupost te je opalio šamar stoperu Genka Matteu Smetsu. Njemački sudac Felix Zwayer dao mu je najprije žuti karton, no onda je intervenirala VAR soba i pozvala ga na provjeru. Nakon toga je promijenio svoju odluku i pokazao mu crveni karton. Stojković je prvo kažnjen s tri utakmice neigranja, a potom je klub iz Maksimira žalio i kazna mu je smanjena. Neće ga biti u dvije utakmice protiv švicarskog prvaka Thuna i zbog toga je razumljivo da u pripremnim utakmica nije bio u početnim postava plavih kad ga već neće biti u utakmicama sa Švicarcima.

Sigurno je da će jako nedostajati, s njim je Dinamo puno bolji, dečko ima ideju, sjajno se uklopio u Kovačevićevu momčad, sa suigračima se odlično razumije, ali sad će plavi prvu prepreku do Lige prvaka morati preskočiti bez njega.

U kadru neće biti ni Dominika Livakovića, on je i dalje igrač Fenerbahçea iako pokušava raskinuti taj ugovor i rado bi se vratio u Dinamo koliko god ima i drugih interesenata za njega, Pregovori Livakovića, njegovog menadžer Andyja Bare i čelnika Fenerbahçea trebali bi početi u ponedjeljak, na dan kad plavi lete u Švicarsku. U tom zrakoplovu zacijelo neće biti ni posljednjega, Danija Rodrigueza, znalo se da dolazi nespreman nakon ozljede, za utakmicu neće kandidirati ni Stjepan Radeljić koji je s Bosnom i Hercegovinom bio na Svjetskom prvenstvu i potom je dobio zasluženi odmor.

Prijelazni je rok je tek ozbiljnije počeo, puno je upita za Sergija Domingueza, ali zasad još nitko nije ponudio dovoljno novca da bi Zvonimir Boban podignuo "rampu" i pustio ga. A i dečko je vrlo korektan, nikamo mu se ne žuri, očito je zadovoljan u Maksimiru i ne želi na silu otići iako je već dobio jamstva za dobar ugovor, primjerice od Lazija. Bliži je odlasku Monsfer Bakrar, koji bi se uskoro mogao preseliti u Egipat, a Dinamo bi za njega dobio oko tri milijuna eura. No, Bakrar je i dalje u Dinamu, bio je u početnim postavama na pripremnim utakmica i on bi trebao biti i u sastavu koji će igrati protiv Thuna. A onda će, nakon te dvije utakmice, vjerojatno promijeniti adresu.

Kačavenda će dobiti priliku

Zna se da Dinamo traži "šesticu", igrača koji bi mogao kapetanu Mišiću priuštiti pokoju utakmicu odmora, ali i da traže "osmicu". Pojavilo se ime Lovre Zvonareka, Međimurca koji je 2022. godine iz Slavena Belupa prešao u münchenski Bayern, bio je u drugoj momčadi, pa na posudbama, a s Bavarcima ima ugovor još godinu dana te bi mogao biti zanimljiv plavima, koji sigurno ne bi platili 1,8 milijuna eura, na koliko ga procjenjuje Transfermarkt. No, tek mu je 21 godina i zacijelo bi to bilo lijepo ulaganje plavih u budućnost, a dečko može biti i "šestica" i "osmica". I da, plavi će dati priliku i Lukasu Kačavendi da se izbori za jednu od tih pozicija.

To su sve ipak posli za one u plavim kancelarijama, a u ovom je trenutku najvažnije što će na travnjaku napraviti Mario Kovačević i njegovi igrači protiv Thuna. Dvije su to utakmice koje će usmjeriti Dinamo u razdoblju koje slijedi.