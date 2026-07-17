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INFEKCIJA

Splitom se širi neugodna zaraza: Djeca su najugroženija, sve ih je više po ambulantama

Foto: Ivana Ivanovic, Dino Stanin/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
17.07.2026.
u 13:18

Impetigo se prenosi izravnim kontaktom s promjenama na koži, ali i neizravno preko predmeta koje dijete koristi

Splitom se širi zaraza impetigom, površinskom bakterijskom infekcijom kože koja se najčešće javlja kod djece, osobito oko nosa i usta. S obzirom na to, Dalmacija Danas navodi kako su posljednjih dana čekaonice u pedijatrijskim ambulantama sve popunjenije. Pojava počinje kao mala rana ili mjehur koji nakon pucanja ostavlja prepoznatljivu žućkastu "medenu" krasticu. S obzirom na to da se infekcija brzo širi, potrebno je pojačano paziti na higijenu.

Impetigo se prenosi izravnim kontaktom s promjenama na koži, ali i neizravno preko predmeta koje dijete koristi, poput ručnika, igračaka ili posteljine. Ako se ne liječi na vrijeme, može se širiti i po tijelu. S obzirom na to, kožu treba održavati čistom, ne dirati ranu te redovito prati ruke. Također, važno je ne dijeliti osobne predmet. Osobe s impetigom trebale bi izbjegavati kupanje u moru s obzirom na to da slana voda može dodatno nadražiti već zahvaćenu kožu. Valja paziti i na sunce jer postoji mogućnost postupalnih hiperpigmentacija. 

"Slatke kraste su jedna vrsta imeptiga odnosno bakterijske infekcije i ako se te krastice gule odnosno skidaju i diraju onda se one mogu prenositi dalje po tijelu, a mogu se prenositi na drugu osobu što se najčešće događa u obitelji kada dijete jedno od drugoga to dobije. Liječenje je vrlo učinkovito, postoje dezinficijensi kojima se te krastice mogu tretirati. Preporučuje se to područje malo i prikriti da dijete ne bi to čupkalo, a ako su se baš jako prošire po tijelu onda se može dati antibiotik na usta"; pojasnila je doc.prim.dr.sc. Diana Nonković, epidemiologinja NZJZ-a Splitsko-dalmatinske županije, navodi Dalmacija Danas.
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Ključne riječi
Split bolest zaraza impetigo

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