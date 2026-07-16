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VL
Autor
Večernji.hr
ŽILINA - HAJDUK

UŽIVO OD 20:30 Bijeli traže potvrdu prolaska: Livaja ponovno na klupi, još jedno iznenađenje u Garcijinoj momčadi

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina
Zvonimir Barisin/PIXSELL
16.07.2026. u 19:27
Tekstualni prijenos možete pratiti na portalu Večernjeg lista od 20:30.
ŽILINA
0-0
HAJDUK
Prvo pretkolo Europske lige Žilina - Hajduk, 20:30, Stadion pod Dubnom, Žilina
LIVAJA?

Marko Livaja u prvoj utakmici je dobio posljednjih pet minuta, a i ovu utakmicu započinje na klupi za pričuve. Društvo će mu praviti strijelac iz prve utakmice Dalisson koji je u međuvremenu zakasnio na jedan trening te mu je izostavljanje iz prve momčadi očito kazna

GDJE GLEDATI?

Prijenos je dostupan samo na kanalu HDTV na Max TV-u

SASTAVI

ŽILINA: Badžgon - Pališčak, Minarik, Narimanidze - Hranica, Adang, Kačer, Bari - Koša, Roginić, Il'ko

HAJDUK: Silić - Acapandie, Skelin, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pajaziti, Pukštas - Brajković, Skoko, Melnjak - Šego

PODRŠKA

U Žilinu je stiglo oko tisuću Hajdukovih navijača koji će bijelima s tribina zasigurno pružati sjajnu podršku.

SUDAC

Sudačka postava dolazi iz Rumunjske, a predvodi ju glavni sudac Horatiu Fesnic.

NAJAVA

Nogometaši Hajduka u slovačkoj Žilini traže potvrdu prolaska u drugo kolo kvalifikacija za Europsku ligu protiv istoimenog domaćina. Bijeli su u prvoj utakmici na Poljudu potpuno nadigrali Slovake s 2:0, a dojam je da su mogli slaviti i s puno većom razlikom.

Hajduk je odigrao jednu od najboljih europskih utakmica u posljednjih nekoliko godina te su bijeli promašili niz velikih prilika i propustili osigurati prolazak već u prvom susretu.

Ipak, poučeni ne baš bajnom povijesti europskih utakmica, jasno je i kako će u ovoj utakmici morati tražiti pobjedu žele li se dokopati drugog kruga kvalifikacija. U slučaju ispadanja, bijeli bi pali u drugo pretkolo Konferencijske lige.

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