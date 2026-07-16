UŽIVO OD 20:30 Bijeli traže potvrdu prolaska: Livaja ponovno na klupi, još jedno iznenađenje u Garcijinoj momčadi

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Hrvat i bivši igrač iz Bundeslige pao u komu, nalazi se u kritičnom stanju uz niz hitnih operacija

Kovačec je morao na hitnu operaciju zbog iznenadne rupture aorte. Tijekom dvanaestosatne operacije zamijenjen mu je i srčani zalistak. Pojavile su se komplikacije koje su zahtijevale daljnju hitnu operaciju mozga. Bivši napadač pretrpio je težak moždani udar i krvarenje u mozgu. Od tada je u komi i dalje je u kritičnom stanju