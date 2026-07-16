UŽIVO OD 20:30 Bijeli traže potvrdu prolaska: Livaja ponovno na klupi, još jedno iznenađenje u Garcijinoj momčadi

Marko Livaja u prvoj utakmici je dobio posljednjih pet minuta, a i ovu utakmicu započinje na klupi za pričuve. Društvo će mu praviti strijelac iz prve utakmice Dalisson koji je u međuvremenu zakasnio na jedan trening te mu je izostavljanje iz prve momčadi očito kazna
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ŽILINA: Badžgon - Pališčak, Minarik, Narimanidze - Hranica, Adang, Kačer, Bari - Koša, Roginić, Il'ko
HAJDUK: Silić - Acapandie, Skelin, Van Hoorenbeeck, Hrgović - Pajaziti, Pukštas - Brajković, Skoko, Melnjak - Šego
U Žilinu je stiglo oko tisuću Hajdukovih navijača koji će bijelima s tribina zasigurno pružati sjajnu podršku.
Sudačka postava dolazi iz Rumunjske, a predvodi ju glavni sudac Horatiu Fesnic.
Nogometaši Hajduka u slovačkoj Žilini traže potvrdu prolaska u drugo kolo kvalifikacija za Europsku ligu protiv istoimenog domaćina. Bijeli su u prvoj utakmici na Poljudu potpuno nadigrali Slovake s 2:0, a dojam je da su mogli slaviti i s puno većom razlikom.
Hajduk je odigrao jednu od najboljih europskih utakmica u posljednjih nekoliko godina te su bijeli promašili niz velikih prilika i propustili osigurati prolazak već u prvom susretu.
Ipak, poučeni ne baš bajnom povijesti europskih utakmica, jasno je i kako će u ovoj utakmici morati tražiti pobjedu žele li se dokopati drugog kruga kvalifikacija. U slučaju ispadanja, bijeli bi pali u drugo pretkolo Konferencijske lige.
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