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Kulenović mijenja klub nakon samo šest mjeseci? Nije ispunio očekivanja

Serie A - Napoli v Torino
CIRO DE LUCA/REUTERS
VL
Autor
Večernji.hr
17.07.2026.
u 08:50

Kulenović je na samom početku epizode u Torinu ostavio jako dobar dojam, ali kako je sezona odmicala igrao je sve gore

Sandro Kulenović stigao je u Torino iz Dinama u siječnju na šestomjesečnu posudbu za 500 tisuća eura. Klub se tada nalazio u vrlo teškoj situaciji u prvenstvu pa je u ugovor dodana klauzula koja kaže da ga Torino mora otkupiti za tri milijuna eura ako zadrže prvoligaški status. To se i dogodilo pa je njegov transfer 1. srpnja postao trajan.

Ipak, u Torinu nisu previše zadovoljni njegovim učinkom pa su počele kružiti informacije kako bi ga mogli prodati nakon samo jedne polusezone kako bi doveli nova pojačanja u napadu. Tako tvrdi talijanski insajder Nicolo Schira koji je tu informaciju prenio na društvenim mrežama, ali bez ikakvih dodatnih informacija.

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Zato ne znamo pokazuju li neki klubovi interes za njega i gdje bi mogao završiti ili koliko je uopće odlazak realna opcija.

Kulenović je na samom početku epizode u Torinu ostavio jako dobar dojam, ali kako je sezona odmicala igrao je sve gore. Na kraju je u cijeloj polusezoni zabio samo jedan pogodak i to u Coppa Italiji. Ostao je bez pogotka u Serie A što je najveći razlog za razočerenje čelnicima Torina.
Ključne riječi
Transfer Torino Sandro Kulenović

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