Jaše u “Vikinzima”, bila je dublerica Rite Ore i radila s De Nirom

U brutalnim i vizualno impresivnim prizorima Netflixove hit-serije “Vikinzi: Valhalla”, gdje se mačevi sudaraju uz zaglušujuću buku, a ratnici na konjima jurišaju kroz blato i dim, krije se vještina koja daleko nadilazi glumačku izvedbu. Iza kamera stoje profesionalni kaskaderi čiji je posao oživjeti najopasnije scene, a među njima je i Zagrepčanka Una Popović – jedna od rijetkih hrvatskih kaskaderki specijaliziranih za rad s konjima.

U svakodnevnom životu Una radi kao trenerica sportskog i terapijskog jahanja u Konjičkom klubu Evago, jednom od najvećih i najmodernijih konjičkih centara u Hrvatskoj. No njezina priča ne završava u jahaonici. Već više od deset godina trenira jahače, a posljednjih godina paralelno gradi i zapaženu međunarodnu kaskadersku karijeru.

– Jahanjem se bavim od svoje šeste godine i tako već 23 godine. Po zanimanju sam fizioterapeut. Trenerskim poslom bavim se deset godina. Počela sam raditi kao trener vestern-jahanja u Campu Zagreb, a već šest godina trener sam u KK Evago za preponsko i dresurno jahanje. Uz sportsko jahanje bavim se i terapijskim – rekla je Una.

U svijet kaskaderstva ušla je 2015. godine na poziv dvojice istaknutih hrvatskih stručnjaka – Ive Kristofa i Petra Benčića. Upravo je taj poziv promijenio smjer njezine karijere.

– U kaskaderstvo sam krenula 2015. godine na poziv našeg najpoznatijeg kaskadera Ive Kristofa, koji je radio na filmu “Gladijator” s Russellom Croweom te na poziv Petra Benčića, također kaskaderskog koordinatora i horsemastera. Specijalizirana sam za rad s konjima – padove, skokove i zahtjevne scene – kao i za borilačke vještine i oružje.

Obuku je prošla kod Ive Kristofa, Petra Benčića i Kristine Getoš, a dodatno se usavršavala u Grčkoj kod fight koordinatora Vlaste Ivanovića i Gorana Stjepanovića. Upravo je ondje sudjelovala u snimanju akcijskog filma “Tin Soldier”, u kojem je bila dublerica popularne pjevačice Rite Ore.

– U Grčkoj smo snimali “Tin Soldier”, gdje sam bila dublerica Rite Ore te smo surađivali na setu s Robertom De Nirom, Jamiejem Foxxom, Scottom Eastwoodom i drugim svjetskim zvijezdama.

Među projektima na kojima je radila posebno se izdvajaju Netflixov triler “The Weekend Away” te serija “Vikinzi: Valhalla”, nastavak kultnih “Vikinga”. U takvim produkcijama kaskaderi ne izvode samo borbene scene – oni moraju potpuno kontrolirati konje dok oko njih odjekuju eksplozije, leti oružje i deseci statista stvaraju privid ratnog kaosa. Una kaže da između sportskog jahanja i kaskaderstva postoji mnogo više sličnosti nego što se na prvi pogled čini.

– Na prvi pogled preciznost dresurnog jahanja i kontrolirani kaos kaskaderske scene čine se kao dva različita svemira. Ipak, temelji su isti: disciplina, strpljenje i neraskidiva veza s konjem. U sportskom jahanju svaki je pokret rezultat godina treninga i savršene komunikacije; jahač i konj postaju jedno. U kaskaderstvu taj je odnos stavljen na najveći mogući test. Konj se mora bezuvjetno pouzdati u svog jahača dok oko njih odjekuju eksplozije i zvecka oružje.

Od svih snimanja jedno joj je ostalo posebno urezano u sjećanje – spektakularna scena iz filma “Winnetou” snimana na Platku.

– Kao najzahtjevnije izdvojila bih snimanje “Winnetoua” jer nas je bilo šezdesetak, a scena se snimala na Platku. Jahali smo bez sedla i uzde, imali smo samo ular od špage. Bili smo u punom galopu, oko nas se pucalo, kuće su gorjele, statisti su ležali na podu ili izlijetali pred konje. Neki od nas jahača bili su “upucani” pa smo padali s konja na kamenit teren. Bila je to jako opasna i zahtjevna scena, ali ujedno i najdraža jer vidjeti toliko konja u punom galopu san je svakog jahača, pogotovo ako ste i vi na njihovim leđima u tom trenutku.

Posebno pamti i scene utapanja te vješanja u filmu “Tin Soldier”, koje su zahtijevale veliku fizičku i psihičku koncentraciju. Ipak, kaže da joj je možda najveće iznenađenje bilo iskustvo rada s hollywoodskim zvijezdama.

– Sa svima sam bila u odličnim odnosima na setu. Ugodno sam se iznenadila koliko su neke poznate hollywoodske zvijezde prirodne i jednostavne, i na setu i izvan njega, privatno.

I dok čeka potvrdu datuma za novi međunarodni projekt, Una Popović nastavlja raditi ono što najbolje zna – trenirati jahače, pomagati u sklopu terapijskog jahanja i, kada se kamere ponovno upale, bez straha sjesti u sedlo i odraditi scene koje publika pamti, a čije se stvarne junake najčešće vidi tek u odjavnoj špici.•