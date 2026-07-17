FOTO Novi imidž nakon deset godina na čelu HDZ-a: Plenković se prepolovio, evo kako se mijenjao premijerov izgled
Prije deset godina, 17. srpnja 2016., Andrej Plenković preuzeo je vodstvo Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), stranke koja je u protekla tri desetljeća imala jednu od ključnih uloga u hrvatskoj politici.
„Desetljeće njegova vodstva obilježili su politička stabilnost, ostvareni strateški ciljevi, veliki razvojni iskoraci za Hrvatsku i snažno pozicioniranje Hrvatske u EU-u, NATO-u i na globalnoj sceni”, objavio je HDZ na društvenim mrežama.
Stranka pritom naglašava izborne uspjehe tijekom Plenkovićeva mandata. Pod njegovim vodstvom HDZ je ostvario tri uzastopne pobjede na parlamentarnim izborima, tri pobjede na lokalnim izborima te dvije pobjede na izborima za Europski parlament.
Plenković je nakon preuzimanja stranke 2016. postao predsjednik Vlade nakon prijevremenih parlamentarnih izbora, a na toj je funkciji ostao do danas. Tijekom njegova mandata Hrvatska je ušla u eurozonu i schengenski prostor, a jedan od glavnih ciljeva njegove politike bilo je snažnije uključivanje Hrvatske u europske institucije.
HDZ ističe i današnju političku snagu stranke. Navode kako njihovi dužnosnici upravljaju u 15 županija i gotovo polovici hrvatskih gradova i općina, dok HDZ ima i šest od 12 hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu.
No, Plenkovićevo desetljeće na čelu najveće hrvatske stranke obilježile su i brojne političke polemike. Kritičari mu zamjeraju snažnu centralizaciju vlasti, odnos prema aferama koje su potresale Vladu i stranku, kao i stil političkog upravljanja koji njegovi protivnici često opisuju kao previše dominantan.
S druge strane, njegovi pristaše ističu da je upravo stabilnost vlasti omogućila provedbu dugoročnih projekata i jačanje međunarodnog položaja Hrvatske. Plenkovićev politički smjer obilježila je snažna orijentacija prema Europskoj uniji, uz isticanje Hrvatske kao pouzdanog partnera unutar euroatlantskih saveza.