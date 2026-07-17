FOTO Novi imidž nakon deset godina na čelu HDZ-a: Plenković se prepolovio, evo kako se mijenjao premijerov izgled

Prije deset godina, 17. srpnja 2016., Andrej Plenković preuzeo je vodstvo Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), stranke koja je u protekla tri desetljeća imala jednu od ključnih uloga u hrvatskoj politici.
Prije deset godina, 17. srpnja 2016., Andrej Plenković preuzeo je vodstvo Hrvatske demokratske zajednice (HDZ), stranke koja je u protekla tri desetljeća imala jednu od ključnih uloga u hrvatskoj politici.
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HDZ je povodom obljetnice istaknuo da je Plenkovićevo desetljeće obilježeno političkom stabilnošću, ostvarenjem strateških ciljeva i jačanjem međunarodnog položaja Hrvatske.
HDZ je povodom obljetnice istaknuo da je Plenkovićevo desetljeće obilježeno političkom stabilnošću, ostvarenjem strateških ciljeva i jačanjem međunarodnog položaja Hrvatske.
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„Desetljeće njegova vodstva obilježili su politička stabilnost, ostvareni strateški ciljevi, veliki razvojni iskoraci za Hrvatsku i snažno pozicioniranje Hrvatske u EU-u, NATO-u i na globalnoj sceni”, objavio je HDZ na društvenim mrežama.
„Desetljeće njegova vodstva obilježili su politička stabilnost, ostvareni strateški ciljevi, veliki razvojni iskoraci za Hrvatsku i snažno pozicioniranje Hrvatske u EU-u, NATO-u i na globalnoj sceni”, objavio je HDZ na društvenim mrežama.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Stranka pritom naglašava izborne uspjehe tijekom Plenkovićeva mandata. Pod njegovim vodstvom HDZ je ostvario tri uzastopne pobjede na parlamentarnim izborima, tri pobjede na lokalnim izborima te dvije pobjede na izborima za Europski parlament.
Stranka pritom naglašava izborne uspjehe tijekom Plenkovićeva mandata. Pod njegovim vodstvom HDZ je ostvario tri uzastopne pobjede na parlamentarnim izborima, tri pobjede na lokalnim izborima te dvije pobjede na izborima za Europski parlament.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Plenković je nakon preuzimanja stranke 2016. postao predsjednik Vlade nakon prijevremenih parlamentarnih izbora, a na toj je funkciji ostao do danas. Tijekom njegova mandata Hrvatska je ušla u eurozonu i schengenski prostor, a jedan od glavnih ciljeva njegove politike bilo je snažnije uključivanje Hrvatske u europske institucije.
Plenković je nakon preuzimanja stranke 2016. postao predsjednik Vlade nakon prijevremenih parlamentarnih izbora, a na toj je funkciji ostao do danas. Tijekom njegova mandata Hrvatska je ušla u eurozonu i schengenski prostor, a jedan od glavnih ciljeva njegove politike bilo je snažnije uključivanje Hrvatske u europske institucije.
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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HDZ ističe i današnju političku snagu stranke. Navode kako njihovi dužnosnici upravljaju u 15 županija i gotovo polovici hrvatskih gradova i općina, dok HDZ ima i šest od 12 hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu.
HDZ ističe i današnju političku snagu stranke. Navode kako njihovi dužnosnici upravljaju u 15 županija i gotovo polovici hrvatskih gradova i općina, dok HDZ ima i šest od 12 hrvatskih zastupnika u Europskom parlamentu.
Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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No, Plenkovićevo desetljeće na čelu najveće hrvatske stranke obilježile su i brojne političke polemike. Kritičari mu zamjeraju snažnu centralizaciju vlasti, odnos prema aferama koje su potresale Vladu i stranku, kao i stil političkog upravljanja koji njegovi protivnici često opisuju kao previše dominantan.
No, Plenkovićevo desetljeće na čelu najveće hrvatske stranke obilježile su i brojne političke polemike. Kritičari mu zamjeraju snažnu centralizaciju vlasti, odnos prema aferama koje su potresale Vladu i stranku, kao i stil političkog upravljanja koji njegovi protivnici često opisuju kao previše dominantan.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Tijekom njegova mandata Vladu su napustili brojni ministri, među kojima i oni povezani s različitim aferama, što je oporba koristila kao argument protiv Plenkovićeve tvrdnje o političkoj stabilnosti.
Tijekom njegova mandata Vladu su napustili brojni ministri, među kojima i oni povezani s različitim aferama, što je oporba koristila kao argument protiv Plenkovićeve tvrdnje o političkoj stabilnosti.
Foto: Milan Sabic/PIXSELL
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S druge strane, njegovi pristaše ističu da je upravo stabilnost vlasti omogućila provedbu dugoročnih projekata i jačanje međunarodnog položaja Hrvatske. Plenkovićev politički smjer obilježila je snažna orijentacija prema Europskoj uniji, uz isticanje Hrvatske kao pouzdanog partnera unutar euroatlantskih saveza.
S druge strane, njegovi pristaše ističu da je upravo stabilnost vlasti omogućila provedbu dugoročnih projekata i jačanje međunarodnog položaja Hrvatske. Plenkovićev politički smjer obilježila je snažna orijentacija prema Europskoj uniji, uz isticanje Hrvatske kao pouzdanog partnera unutar euroatlantskih saveza.
Foto: Milan Sabic/PIXSELL
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HDZ je povodom obljetnice zahvalio članovima i biračima na potpori te poručio da će „zajedno nastaviti raditi za još snažniju, sigurniju i uspješniju Hrvatsku”.
HDZ je povodom obljetnice zahvalio članovima i biračima na potpori te poručio da će „zajedno nastaviti raditi za još snažniju, sigurniju i uspješniju Hrvatsku”.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
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Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Foto: Josip Regovic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Foto: Zvonimir Barisin
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