Talijani ne odustaju od Dinamovog dragulja: Lazio šalje novu ponudu za Domingueza

Talijanski Lazio posljednjih se tjedana jako interesira za Dinamovog stopera Sergija Domingueza, ali klubovi se ne uspijevaju dogovoriti oko odštete. Rimski klub je ipak odlučan u namjeri da ga dovede i ovih dana trebali bi plavima poslati novu, poboljšanu ponudu tvrdi insajder Dianluca di Marzio.

Cijeli posao trebao bi ih koštati oko 12 milijuna eura, a čini se da su se klubovi dogovorili za model posudbe s obvezom otkupa. Ranije se pisalo kako je Lazio nudio 3.5 milijuna eura za posudbu i osam milijuna eura za kasniju kupnju što je Dinamo odbio.Talijani će se sada javiti Dinamu s nešto drugačijom ponudom.

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Dominguez je u Dinamo stigao prošlog ljeta iz Barcelona za 1.2 milijuna eura i ostavio odličan dojam. Odigrao je 41 utakmicu i profilirao se u standardnog stopera zajedno sa Scottom McKennom. S druge strane jasno je kako Dinamo mora prodati barem jednog igrača kako bi namirio budžet, a mladi Španjolac im je najvrjedniji eksponat. Kad se tome pridoda nastala 'gužva' na stoperskim pozicijama, njegov odlazak se čini kao logičan izbor.

Treba dodati i kako je Dominguez već navodno dogovorio osobne uvjete s Lazijom pa preostaje samo da se klubovi dogovore.