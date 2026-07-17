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I Varvodić predao potpise

Nogomet se zasad ipak nije javno izjasnio ni za koga od dvojice kandidata za šefa HOO-a

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/3
Autor
Dražen Brajdić
17.07.2026.
u 15:55

Na upit o tome, što znači da je to skliska tema, nitko iz Hrvatskog nogometnog saveza nije se danas htio izjasniti pa se to može intepretirati da je netko dan prije neplanirano, i neslužbeno, izletio što je u tom času koristilo kandidatu Varvodiću

Deset dana nakon što je to učinio Dragan Primorac, u kampanji za izbor novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora, potpise onih koji ga podržavaju predao je i njegov protukandidat Josip Varvodić.

I dok se Primorac tada pred medijima pohvalio s 59 potpisa, kandidat Varvodić nije želio isticati koliki je broj potpisa on prikupio pri čemu razlozi mogu različiti. Jedan može biti, kao što je i sam rekao, da ne želi izlagati svoje potpisnike pritisku u danima pred izvanrednu Izbornu Skupštinu HOO-a a drugi može biti da nema ni približno "autograma" koliko i Primorac.

Nakon predaje potpisa, Varvodić je u kameru Pixsellova fotoreportera kazao:

- Predao sam ograničen broj potpisa. Kandidatura je zaprimljena i zapečaćena ali znam da je kod protukandidata brojan broj potpisa i da je utvrđivana njihova valjanost istih pa da zaštitim ljude koji su mi potpisali predao sam dovoljan broj potpisa, puno više od potrebnog, ali dovoljan.

A baš na tu temu Varvodić je više puta ponovio da nije važno koliko imaš potpisa već za koga će ti isti potpisnici glasova na Skupštini 29. srpnja. A to nam sugerira razmišljanje da zacijelo postoje određene metode uvjeravanja potpisnika da prijeđu na drugu stranu. Uostalom, zar pretrčavanju nismo svjedoci i u Saboru Republike Hrvatske.

Ono što je unijelo nemir u redove kandidata Primorca svakako je informacija objavljena dan prije na nekim portalima i koja kaže da se Hrvatski nogometni savez, kao najveći i najutjecajniji nacionalni sportski savez, opredijelio za kandidata Varvodića. Na upit o tome nitko iz Hrvatskog nogometnog saveza nije se danas htio izjasniti pa se to može intepretirati da je netko dan prije na svoju ruku izletio s podrškom Varvodiću. Jer, kao daleko najveći i najugledniji nacionalni sportski savez, HNS se doista nema razloga nikome javno priklanjati. A to kome će njihov delegat (Stipe Pletikosa) dati glas to je pak neka druga priča. 
Ključne riječi
HOO Dragan Primorac Josip Varvodić Izbori u HOO-u

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