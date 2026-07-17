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ZA NAVIJAČE

Hajduk se oglasio jutro nakon prolaska Žiline: Pogledajte što su poručili navijačima

Split: Prva utakmica prvog pretkola Europske lige Hajduk – Žilina
Zvonimir Barisin/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
17.07.2026.
u 10:27

Hajduk će u drugom pretkolu Europske lige igrati protiv ciparskog Pafosa, momčadi koja je prošle sezone igrala odlično u ligaškoj fazi Lige prvaka

Hrvatski doprvak Hajduk prošao je u drugo kolo kvalifikacija za Europsku ligu unatoč porazu od Žiline na gostovanju u uzvratnoj utakmici. Uspjeli su obraniti prednost od 2:0 iz prve utakmice na Poljudu iako su poraženi s 2:1 u drugom susretu. Tako su uspješno preskočili prvu prepreku u Europi ove sezone.

Poveli su bijeli pogotkom Aleca Van Hoorenbeecka, a za Žilinu su preokrenuli hrvatski napadač Marko Roginić u 52. minuti i Dario Melnjak autogolom u prvoj minuti sudačke nadoknade. Jutro nakon utakmice, Hajduk se oglasio na društvenim mrežama.

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Objavili su nekoliko fotografija s utakmice, ponajprije svojih navijača u Slovačkoj, i u opis napisali "Sve je nama nevažno, kada Bijele imamo, i samo Bijele volimo. Hajduče ti si nama sve, naša pjesma nosi te..." - tekst inspiriran poznatom navijačkom pjesmom.


Hajduk će u drugom pretkolu Europske lige igrati protiv ciparskog Pafosa, momčadi koja je prošle sezone igrala odlično u ligaškoj fazi Lige prvaka. Prvi susret na rasporedu je 23. srpnja na Poljudu, a uzvrat je tjedan dana kasnije na Cipru.
Ključne riječi
Navijači Žilina Hajduk

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