Hajduk se oglasio jutro nakon prolaska Žiline: Pogledajte što su poručili navijačima

Hrvatski doprvak Hajduk prošao je u drugo kolo kvalifikacija za Europsku ligu unatoč porazu od Žiline na gostovanju u uzvratnoj utakmici. Uspjeli su obraniti prednost od 2:0 iz prve utakmice na Poljudu iako su poraženi s 2:1 u drugom susretu. Tako su uspješno preskočili prvu prepreku u Europi ove sezone.

Poveli su bijeli pogotkom Aleca Van Hoorenbeecka, a za Žilinu su preokrenuli hrvatski napadač Marko Roginić u 52. minuti i Dario Melnjak autogolom u prvoj minuti sudačke nadoknade. Jutro nakon utakmice, Hajduk se oglasio na društvenim mrežama.

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Objavili su nekoliko fotografija s utakmice, ponajprije svojih navijača u Slovačkoj, i u opis napisali "Sve je nama nevažno, kada Bijele imamo, i samo Bijele volimo. Hajduče ti si nama sve, naša pjesma nosi te..." - tekst inspiriran poznatom navijačkom pjesmom.





Hajduk će u drugom pretkolu Europske lige igrati protiv ciparskog Pafosa, momčadi koja je prošle sezone igrala odlično u ligaškoj fazi Lige prvaka. Prvi susret na rasporedu je 23. srpnja na Poljudu, a uzvrat je tjedan dana kasnije na Cipru.