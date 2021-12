Damir Krznar: Potući ćemo se s Rijekom, ali moramo misliti i na Hajduk

Dinamo je s jako izmijenjenim sastavom rezultatski uspješno prošao kroz Šibenik, trener Krznar neke je igrače sačuvao za tri važne utakmice koje su pred njim. Prije Hajduka i West Hama, danas treba igrati u četvrtfinalu Hrvatskog kupa s Rijekom.

- Svi su nam igrači na raspolaganju, Čop i Jurić rade s momčadi. Ademi vuče taj problem s gležnjem, ali vjerujem da će i on stisnuti zube, da ćemo i njega imati na raspolaganju. Protiv Šibenika smo rotirali jer smo morali misliti na sljedeće susrete, danas će to biti malo standardniji sastav iako moramo misliti i na utakmicu u prvenstvu s Hajdukom koju igramo u nedjelju. No, veseli me što imamo 20-ak vrlo kvalitetnih igrača - kaže trener Dinama Damir Krznar.

- Kup je posebno natjecanje, nama jako drago i želimo ga osvojiti i donijeti Rabuzinovo “Sunce” pod maksimirske tribine - veli Krznar.

U dva ovosezonska prvenstvena susreta Dinama i Rijeke bilo je 3:3.

- Sad neće biti neodlučenog, u Kupu netko mora pobijediti. Napokon ćemo dobiti boljeg (smijeh), a vjerujem da ćemo to biti mi. Iako je Rijeka jako dobra, ne treba izdvajati pojedince, satkana je od iskusnih, dobrih igrača, opasnih u tranziciji, dobrih u napadu. Uz nas, Riječani u ligi imaju najviše završenih akcija, udaraca, no mi nikomu ne priznajemo da je bolji. “Potući” ćemo se danas s Rijekom, očekujem tešku, ali s naše strane i dobru igru - zaključio je Krznar.