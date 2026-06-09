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POVRATAK POTVRĐEN

VIDEO Dinamo objavio veliki transfer: Miljenik navijača i legenda kluba vratila se na Maksimir

Dinamo je ?ak s 4:0 pobijedio Atalantu u prvom kolu Lige prvaka, 18.09.2019.
Slavko Midzor/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
09.06.2026.
u 19:04

Posebno ga se pamti po pobjedničkom golu protiv Chelseaja u Ligi prvaka te hat-trickovima protiv Tottenhama i Atalante

Mislav Oršić ponovno je igrač Dinama objavio je zagrebački klub na svojim društvenim mrežama. 33-godišnji krilni napadač vratio se u Dinamo kao slobodan igrač nakon što mu je istekao ugovor s ciparskim Pafosom. Maksimir je napustio prije dvije i pol godine kada ga je Dinamo pustio u engleski Southampton za nešto manje od šest milijuna eura, ali karijera mu je od tada krenula silaznom putanjom.

Epizoda u Engleskoj završila je neslavno, a nju i kasniji angažman u turskom Trabzonsporu obilježile su ozljede. U pravu formu uspio se vratiti tek na Cipru, a sada se vraća na mjesto gdje je proveo najbolji period karijere. Za plave je odigrao čak 217 utakmica između 2018. i 2023. te zabio 91 gol i dodao 40 asistencija.


Posebno ga se pamti po pobjedničkom golu protiv Chelseaja u Ligi prvaka te hat-trickovima protiv Tottenhama i Atalante. Oršić je bio miljenik navijača na Maksimiru, a sjajne igre dovele su ga i do hrvatske reprezentacije. Za vatrene je zabio dva pogotka u 28 nastupa i okitio se svjetskom broncom 2022. u Kataru.
Ključne riječi
povratak Mislav Oršić Dinamo

Komentara 1

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GN
gnoj
19:24 09.06.2026.

Dobar je samo ga još moraju naučiti trčati !

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