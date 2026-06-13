FOTO Englezi se raspametili zbog stajlinga izbornika BiH: 'Ovo bi mogao postati novi svjetski trend'

Ugledni britanski list The Guardian, odnosno njihov novinar Charles Antaki, javno je pohvalio Barbarezovu kombinaciju bijele majice, bijelih tenisica i upečatljivog odijela u stilu pedesetih godina prošlog stoljeća, prognozirajući da bi to mogao postati novi modni trend.
Prema riječima čelnika brenda Alena Karića i Armina Hasića, ova odijela izrađena od vrhunskih talijanskih materijala spajaju tradiciju i moderni dizajn s ciljem da se Bosna i Hercegovina na najvećoj svjetskoj pozornici predstavi kao moderna, stilizirana i samouvjerena zemlja.