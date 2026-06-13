FOTO Englezi se raspametili zbog stajlinga izbornika BiH: 'Ovo bi mogao postati novi svjetski trend'

Izbornik bosanskohercegovačke reprezentacije, Sergej Barbarez, privukao je veliku pozornost javnosti i medija svojim stajlingom na utakmici protiv Kanade.
Izbornik bosanskohercegovačke reprezentacije, Sergej Barbarez, privukao je veliku pozornost javnosti i medija svojim stajlingom na utakmici protiv Kanade.
Foto: Kevin Sousa/REUTERS
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Ugledni britanski list The Guardian, odnosno njihov novinar Charles Antaki, javno je pohvalio Barbarezovu kombinaciju bijele majice, bijelih tenisica i upečatljivog odijela u stilu pedesetih godina prošlog stoljeća, prognozirajući da bi to mogao postati novi modni trend.
Ugledni britanski list The Guardian, odnosno njihov novinar Charles Antaki, javno je pohvalio Barbarezovu kombinaciju bijele majice, bijelih tenisica i upečatljivog odijela u stilu pedesetih godina prošlog stoljeća, prognozirajući da bi to mogao postati novi modni trend.
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
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Cijeli stručni stožer reprezentacije BiH tijekom Svjetskog prvenstva nosi posebno kreirane odjevne kombinacije  bosanskohercegovačkog premium brenda Maestro Suits.
Cijeli stručni stožer reprezentacije BiH tijekom Svjetskog prvenstva nosi posebno kreirane odjevne kombinacije  bosanskohercegovačkog premium brenda Maestro Suits.
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
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Prema riječima čelnika brenda Alena Karića i Armina Hasića, ova odijela izrađena od vrhunskih talijanskih materijala spajaju tradiciju i moderni dizajn s ciljem da se Bosna i Hercegovina na najvećoj svjetskoj pozornici predstavi kao moderna, stilizirana i samouvjerena zemlja.
Prema riječima čelnika brenda Alena Karića i Armina Hasića, ova odijela izrađena od vrhunskih talijanskih materijala spajaju tradiciju i moderni dizajn s ciljem da se Bosna i Hercegovina na najvećoj svjetskoj pozornici predstavi kao moderna, stilizirana i samouvjerena zemlja.
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
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Podsjetimo, utakmica na otvaranju Mundijala između Bosne i Hercegovine i Kanade završila je remijem 1:1. Pogodak za domaće postigao je Cyle Larin, dok je za bh. selekciju precizan bio Jovo Lukić.
Podsjetimo, utakmica na otvaranju Mundijala između Bosne i Hercegovine i Kanade završila je remijem 1:1. Pogodak za domaće postigao je Cyle Larin, dok je za bh. selekciju precizan bio Jovo Lukić.
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
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Sljedeći susret reprezentacija BiH igra u četvrtak protiv Švicarske u 21:00 sat, uz izravan prijenos na HRT-u 2 i tekstualni prijenos na portalu Večernjeg lista.
Sljedeći susret reprezentacija BiH igra u četvrtak protiv Švicarske u 21:00 sat, uz izravan prijenos na HRT-u 2 i tekstualni prijenos na portalu Večernjeg lista.
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
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