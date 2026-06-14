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GOL RAZLIKA 1-1

Svi u skupini imaju po bod uz istu gol razliku, ali je BiH posljednja. Evo zbog čega

FIFA World Cup 2026 - Group B - Canada v Bosnia and Herzegovina
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
14.06.2026.
u 08:36

Razlog leži u fair-play kriteriju, koji se primjenjuje kada su momčadi izjednačene po osnovnim statističkim pokazateljima. Švicarska je u dosadašnjem dijelu natjecanja zaradila samo jedan žuti karton, najmanje od svih reprezentacija u skupini, pa drži vrh ljestvice.

Nakon prvog kola u skupini B Svjetskog nogometnog prvenstva sve četiri reprezentacije imaju identičan učinak. Švicarska, Kanada, Katar i Bosna i Hercegovina osvojili su po jedan bod, a obje utakmice završile su istim rezultatom 1:1.

Bosna i Hercegovina remizirala je s Kanadom, dok su bodove podijelili i Katar i Švicarska. Zbog toga sve reprezentacije imaju jednak broj bodova, istu gol-razliku i isti broj postignutih pogodaka. Ipak, na prvom mjestu u skupini nalazi se Švicarska, a na posljednjem Bosna i Hercegovina.

Razlog leži u fair-play kriteriju, koji se primjenjuje kada su momčadi izjednačene po osnovnim statističkim pokazateljima. Švicarska je u dosadašnjem dijelu natjecanja zaradila samo jedan žuti karton, najmanje od svih reprezentacija u skupini, pa drži vrh ljestvice.

Kanada i Katar imaju po dva žuta kartona te su izjednačeni i po tom kriteriju. U njihovom slučaju poredak određuje Fifin renking, prema kojem je Kanada bolje plasirana od Katara i zato zauzima drugo mjesto.

Bosna i Hercegovina trenutačno je na začelju skupine jer je sakupila tri žuta kartona, najviše među svim reprezentacijama, iako ima jednak broj bodova kao i ostali suparnici.

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Ključne riječi
SP 2026. BiH reprezentacija

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