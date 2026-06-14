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ODVJETNICI O DOŽIVOTNOM ZATVORU

Habijan najavio doživotni zatvor, odvjetnici upozoravaju: 'Otvara se prostor za ozbiljne zlouporabe'

Autor
Ivica Beti
14.06.2026.
u 06:30

Upitali smo odvjetnike koji se bave kaznenim pravom kako komentiraju najavljene izmjene zakona

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan predstavio je tri smjera zakonodavnih izmjena - uvođenje kazne doživotnog zatvora, redefiniranje sigurnosne mjere zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora te uvođenje novog instituta uređenog posebnim zakonom, koji bi regulirao tretman i smještaj osoba nakon punog izvršenja kazne zatvora u slučajevima kada i dalje postoji visok stupanj opasnosti od ponavljanja najtežih kaznenih djela. Upitali smo odvjetnike koji se bave kaznenim pravom kako komentiraju najavljene izmjene.

Ključne riječi
odvjetnici Damir Habijan Kazna doživotni zatvor

Komentara 5

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DU
dufour
07:01 14.06.2026.

Svakoga tko ubije drugu osobu, planirano ili pod utjecajem alkohola ili droge, treba doživotno zatvoriti u zatvoru. Nikakvo puštanje na slobodu nakon 10 ili 50 godina neće vratiti njegovu žrtvu u život, a bar ćemo takve osobe isključiti iz ovoga društva trajno. Svako drugo rješenje ide u korist samo vražjim odvjetnicima koji korištenjem svih mogućih sredstava uspijevaju u nesposobnom i nestručnom sudstvu svojim klijentima isposlovati kratke "izlete" u zatvor.

KA
katolicipopatolja
07:43 14.06.2026.

JA BI Pravosuđe POTPUNO UKINUO.KOME K U R CU ONo SLUŽI.NE MOŽE ZAUSTAVIT SKUPLJANJE ŽETONČIĆA,NE MOŽE ZAUSTAVIT SOINE LIKVIDACIJE LJUDI,NE MOŽE ZAUSTAVIT PRIPUZOVE AKCIJE I 20 GODINA U ZAGREBU NIJ ERIJEŠILo NIJEDNU PALJEVINU.šeks izlobiro obustavu kazneni postupaka za žetončiće i nitko nije odgovarao za kriminalnu privatizaciju c.osiguranja,pozderove biznise s ostojićem,gunju,razdjelnike,obnovljive izvore energije,predstečajne ..one koji su tražili previše da o svemu šute SOA je pobila i u ,,neovisne medije,, pustila priče o ,,suicidima,, i ,,nesrećama,,.čorušić je u sred europske israge ,,pao preko ograde požarni stepenica,,.obavještajac matas je svjedočio u aferi krš pađene,ujutro u zagrebu dao iskaz a popodne nađen prosvirane glave u vukojebini kod knina.bukovac je ujutro u poglavarstvu tražio pare,dokumentacija nestala a popodne s e,,ubio,,.palm je s vrećom para otišao u šumu i tamo se ,,objesio,,kolindina računovotkinja je skočila u savu.bivši vlasnik z1 tv prodo televiziju radiću i nakon mjesec dana se ,,utopio na ronjenju,,..ISTO KO U VRIJEME IVA SANDERA NITKO ,,NIJE ZNAO,, DA SE IZ DRŽAVNI TVRTKI FIKTIVNIM UGOVORIMA IZVLAČI LOVA I DA SE ONDA OKOLO NOSA U VREĆAMA I POTKUPLJUJU PJEVAČI,POLITIČARI,JAVNE OSOBE.. IVANA HODAK JE imala u torbi dokumente o nabavi oružja za vojsku u ratu i snimke saše perkovića A ,,NEOVISNO PRAVOSUĐE,, JE UTVRDILO DA JU JE UBIO BESKUĆNIK A KAO MOTIV JE NAVEDENO DA JE TOM BESKUĆNIKU IVANIN ĆAĆA DAO PLATU MEZE prije 13 godina I PONIZIO GA.

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kozorog
07:05 14.06.2026.

Sa ovakvim sucima, koji bez posljedica mogu godinu dana ne pokrenuti niti jedan postupak, presudu za doživotni zatvor će rijetko tko i doživjeti.. Habijan treba normirati rad sudaca, propisati rokove u kojima se slučaj mora otvoriti, i završiti, nema tu 10 godina sudovanja, u godini dana riješiti. Sve dok sudac za svoj loš rad ne bude odgovarao otkazom i zabranom rada u odvjetništvu, nama će biti i ako, u rangu sa bugarskom. Jer mi to zaslužujemo.

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