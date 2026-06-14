Habijan najavio doživotni zatvor, odvjetnici upozoravaju: 'Otvara se prostor za ozbiljne zlouporabe'

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan predstavio je tri smjera zakonodavnih izmjena - uvođenje kazne doživotnog zatvora, redefiniranje sigurnosne mjere zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora te uvođenje novog instituta uređenog posebnim zakonom, koji bi regulirao tretman i smještaj osoba nakon punog izvršenja kazne zatvora u slučajevima kada i dalje postoji visok stupanj opasnosti od ponavljanja najtežih kaznenih djela. Upitali smo odvjetnike koji se bave kaznenim pravom kako komentiraju najavljene izmjene.