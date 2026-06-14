Habijan najavio doživotni zatvor, odvjetnici upozoravaju: 'Otvara se prostor za ozbiljne zlouporabe'

Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan predstavio je tri smjera zakonodavnih izmjena - uvođenje kazne doživotnog zatvora, redefiniranje sigurnosne mjere zaštitnog nadzora po punom izvršenju kazne zatvora te uvođenje novog instituta uređenog posebnim zakonom, koji bi regulirao tretman i smještaj osoba nakon punog izvršenja kazne zatvora u slučajevima kada i dalje postoji visok stupanj opasnosti od ponavljanja najtežih kaznenih djela. Upitali smo odvjetnike koji se bave kaznenim pravom kako komentiraju najavljene izmjene.
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Svakoga tko ubije drugu osobu, planirano ili pod utjecajem alkohola ili droge, treba doživotno zatvoriti u zatvoru. Nikakvo puštanje na slobodu nakon 10 ili 50 godina neće vratiti njegovu žrtvu u život, a bar ćemo takve osobe isključiti iz ovoga društva trajno. Svako drugo rješenje ide u korist samo vražjim odvjetnicima koji korištenjem svih mogućih sredstava uspijevaju u nesposobnom i nestručnom sudstvu svojim klijentima isposlovati kratke "izlete" u zatvor.