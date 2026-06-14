VIDEO Poginuli Česi? Pojavila se snimka s mjesta strašne pomorske nesreće: 'Udario u nju, potonula je!

U tijeku je akcija traganja i spašavanja na moru, između Šolte i Brača, nakon sudara jedrilice i katamarana. Policija je objavila kako su tri osobe poginule, za jednom osobom se još traga. "Ostalim putnicima s jedrilice (četiri osobe) djelatnici hitne medicinske pomoći pružili su medicinsku pomoć na mjestu događaja i nije bilo potrebe za odvođenjem istih u bolnicu. Na mjestu događaja obavit će se očevid kojim će rukovoditi zamjenica županijskog državnog odvjetništva uz sudjelovanje vještaka za promet i uz asistenciju policije, javila je policija.

Iz Lučke kapetanije doznajemo da su na jedrilici bili češki državljani.

Dalmacija danas objavila je snimku s mjesta nesreće, snimljenu s brodice u blizini. "Skupio je jedrilicu ispred nas. Ozbiljno", čuje se na snimci. Čovjek iza kamere objašnjava nekome što se dogodilo, govori da staje, a onda spazi i unesrećene. 'U moru je čovjek. Krvari", čuje se na snimci.

Video pogledajte OVDJE.

Događaje iz minute u minutu pratite OVDJE.