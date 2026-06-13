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ZA POVIJEST

FOTO Šok za navijače na spektaklu u New Yorku: Razvlačenje hrvatske zastave završilo neslavno

Foto: Danijel Lijović
1/17
VL
Autor
Večernji.hr
13.06.2026.
u 17:58

Navijačka udruga hrvatske nogometne reprezentacije, 'Mi Hrvati' organizirala je razvlačenje najveće hrvatske zastave ikada na američkom tlu

Još nas četiri dana dijele od prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske u Dallasu. Ipak, navijačka euforija već je počela zahvaćati Sjedinjene Američke Države, a poseban spektakl hrvatskih navijača odvit će se danas u najvećem gradu SAD-a, New Yorku.

Navijačka udruga hrvatske nogometne reprezentacije, 'Mi Hrvati' organizirala je razvlačenje najveće hrvatske zastave ikada na američkom tlu. Sve će se odviti na obalama East Rivera, točnije Anable Basinu, gdje je već počeo program pripremljen za navijače. Zastava je šivana upravo u New Yorku, a njene dimenzije su 100 metara širine i 12 metara visine.

Razvlačenje najveće hrvatske zastave ikada na američkom tlu
Raspukla se zastava

Ključne riječi
New York Navijači hrvatska zastava SP 2026.

Komentara 9

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LE
lector2corrector
18:38 13.06.2026.

Google prevoditelj je nešto "fakenio"... 100 m čega i 12m čega??? Razvlačenje ili dizanje zastave??? Pozdravljamo ideju ali ne i "prevod". Kroatien über alles

Avatar ruby red
ruby red
18:35 13.06.2026.

Kad je to za Hrvate bio problem? Spajalice i "ušivena" za minutu.

Avatar Miklos Grmojasz
Miklos Grmojasz
18:53 13.06.2026.

Falila je lijepa antifašistička zvijezda petokraka u sredini da ju učvrsti. Kao ona s kape antifašističkog generala Ratka Mladića.

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