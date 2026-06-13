FOTO Šok za navijače na spektaklu u New Yorku: Razvlačenje hrvatske zastave završilo neslavno

Još nas četiri dana dijele od prve utakmice hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske u Dallasu. Ipak, navijačka euforija već je počela zahvaćati Sjedinjene Američke Države, a poseban spektakl hrvatskih navijača odvit će se danas u najvećem gradu SAD-a, New Yorku.
Navijačka udruga hrvatske nogometne reprezentacije, 'Mi Hrvati' organizirala je razvlačenje najveće hrvatske zastave ikada na američkom tlu. Sve će se odviti na obalama East Rivera, točnije Anable Basinu, gdje je već počeo program pripremljen za navijače. Zastava je šivana upravo u New Yorku, a njene dimenzije su 100 metara širine i 12 metara visine.Razvlačenje najveće hrvatske zastave ikada na američkom tlu
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Google prevoditelj je nešto "fakenio"... 100 m čega i 12m čega??? Razvlačenje ili dizanje zastave??? Pozdravljamo ideju ali ne i "prevod". Kroatien über alles