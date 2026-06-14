'U 35 godina rada nisam doživio nešto ovakvo': Lučki kapetan otkrio detalje strašne pomorske nesreće

Teška pomorska nesreća koja se u nedjelju dogodila u akvatoriju između Šolte i Brača odnijela je tri života, dok se za četvrtom osobom još uvijek traga. Nakon sudara katamarana Krilo Eclipse i jedrilice pod francuskom zastavom pokrenuta je velika akcija traganja i spašavanja, a lučki kapetan Splita Željko Kuštera poručio je kako u svojih 35 godina rada nije doživio tragediju ovakvih razmjera. 'Ovo je jedna velika tragedija. Budimo iskreni, nema tu nikakve fige u džepu. U svojih 35 godina rada u kapetaniji nešto ovakvo nisam doživio i stvarno ne mogu vjerovati da se dođe u takvu situaciju. Poduzeli smo sve, imali smo spreman helikopter, brodice i moram pohvaliti sve nautičare koji su bili u blizini i koji su unesrećene izvlačili iz mora. Nažalost, dogodila se ta strašna tragedija i s tim ćemo morati živjeti', rekao je Kuštera.

Lučka kapetanija Split dojavu o nesreći zaprimila je u 11.34 sati od samog zapovjednika katamarana, koji je putem VHF kanala 10 prijavio sudar s jedrilicom. 'Dobili smo dojavu samog zapovjednika broda da je imao sudar s jedrilicom', kazao je lučki kapetan. Prema njegovim riječima, svi detalji okolnosti nesreće sada su predmet istrage koja će biti proslijeđena Županijskom državnom odvjetništvu. 'Imamo VTS sustav, vidimo kako se plovilo kretalo i raspolažemo svim podacima, ali sada se provodi istraga', rekao je Kuštera.

Potvrdio je da je jedrilica strane zastave imala urednu dokumentaciju te da se na njoj nalazilo osam stranih državljana, odnosno skiper i sedam putnika. Na katamaranu Krilo Eclipse, koji je plovio na redovnoj liniji Split - Brač (Milna) - Hvar - Vis, bilo je 118 putnika i sedam članova posade. Svi putnici i članovi posade katamarana prošli su bez ozljeda. Prema dosad prikupljenim informacijama, jedrilica se u trenutku sudara kretala na motorni pogon. No, na pitanje kako je do nesreće došlo po mirnom i sunčanom vremenu, Kuštera nije želio nagađati. 'Stvari se, nažalost, događaju. Ovo je velika tragedija. U svojoj karijeri nešto ovakvo nisam doživio', ponovio je.

Istaknuo je i da su odmah po dojavi angažirane sve raspoložive službe. 'Angažirali smo sve ljude koji nam u ovom trenutku mogu pomoći', rekao je, dodajući kako su u akciji sudjelovali Lučka kapetanija, policija, Obalna straža, HGSS i brojni nautičari koji su se zatekli u blizini mjesta nesreće.

Zbog psihofizičkog stanja zapovjednika katamarana donesena je odluka da se plovilo priveže u Milni na Braču, gdje su putnici iskrcani. 'Napravili smo ono što je bilo najbolje i jedino ispravno. Zamijenili smo zapovjednika jer u takvom stanju nisam želio riskirati da se dogodi još nešto. Nakon toga je drugi katamaran prevezao putnike prema Hvaru' - rekao je Kuštera.

Katamaran trenutačno nije u redovnoj liniji, a njegovo stanje pregledat će Hrvatski registar brodova. 'Svjedodžba mu nije ukinuta, nego je zamrznuta. Hrvatski registar brodova pregledat će plovilo i nakon toga donijeti odluku', pojasnio je. Kuštera nije želio komentirati moguće uzroke nesreće niti iskaze svjedoka. 'To nema veze s mojim iskustvom. Odgovore će dati istraga. Moje iskustvo ili mudrost ne znači da sam ja u pravu', poručio je.

Potvrdio je i da je katamaran u trenutku nesreće plovio prema Hvaru, dok je jedrilica francuske zastave isplovila iz marine u Trogiru i kretala se prema području Splitskih vrata. Jedrilica je nakon sudara potonula na dubinu između 50 i 60 metara. 'O tome hoće li se vaditi odlučit će državno odvjetništvo. U ovoj fazi angažirani su i dron Obalne straže te ronioci, budući da se još tragalo za jednom osobom', zaključio je lučki kapetan Splita.

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