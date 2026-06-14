U ZOO žargonu Sandre Benčić njezin Možemo! bio bi stoka sitnog zuba

Ona je ono najbolje što ima Možemo!. Liderica. I članica dueta sa Sinišom Hajdašem Dončićem iz SDP-a, s kojim u koaliciji na izborima namjerava postati veća od HDZ-a. Taj silni aktivizam troši pa joj je pala koncentracija i u jednom trenutku HDZ-ovce je nazvala stokom. I sada svi raspravljaju o tom njezinu doprinosu razvoju hrvatske političke kulture. I nekultura je, naime, dio kulture. To političko stočarenje ona sad drsko i dalje nosi, ne pada joj na pamet ispričati se, što znači da smatra da HDZ-ovci doista jesu stoka i da ona ne smatra primitivnim tako ih nazivati. Hajdaš Dončić, izgleda nešto lukaviji u tom zagorskom duetu, za sada šuti, gleda kako se Benčić koprca i smanjuje svoj udjel u raspodjeli koalicijske moći. Premda su i radikalni SDP-ovci znali "stočariti", pa i nazivati HDZ-ovce bandom, no kako je to podsjećalo na krvavi obračun pobjednika s poraženim 1945., taj izraz sada izbjegavaju.