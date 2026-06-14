U ZOO žargonu Sandre Benčić njezin Možemo! bio bi stoka sitnog zuba

Ona je ono najbolje što ima Možemo!. Liderica. I članica dueta sa Sinišom Hajdašem Dončićem iz SDP-a, s kojim u koaliciji na izborima namjerava postati veća od HDZ-a. Taj silni aktivizam troši pa joj je pala koncentracija i u jednom trenutku HDZ-ovce je nazvala stokom. I sada svi raspravljaju o tom njezinu doprinosu razvoju hrvatske političke kulture. I nekultura je, naime, dio kulture. To političko stočarenje ona sad drsko i dalje nosi, ne pada joj na pamet ispričati se, što znači da smatra da HDZ-ovci doista jesu stoka i da ona ne smatra primitivnim tako ih nazivati. Hajdaš Dončić, izgleda nešto lukaviji u tom zagorskom duetu, za sada šuti, gleda kako se Benčić koprca i smanjuje svoj udjel u raspodjeli koalicijske moći. Premda su i radikalni SDP-ovci znali "stočariti", pa i nazivati HDZ-ovce bandom, no kako je to podsjećalo na krvavi obračun pobjednika s poraženim 1945., taj izraz sada izbjegavaju.
Nije ona prva koja je politiku izjednačila sa životinjskim carstvom. U Ezopovoj basni "Žaba i vol" žaba se napuhavala da bude veća od vola pa je na kraju pukla. Poučno
Komentara 27
Pogledala je u kameru, i točno izgovorila što je htjela! "Nedužnost" može prodavati samo ljevičarima kojima prodaje "hrabrost i pravedniči gnjev". Takvih kokošara i manipulatora s ljevice ima koliko hoćeš. Licemjeri bili i ostali.
Kaj je sa nelegalnom kućom koju je drugaričin deda oznaš napravil na otetom zemljištu? Kad dolaze bageri?
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Još sramotnije je što mediji nisu to popratili naslovima poput :: sramotan istup, skandalozno ponašanje ili primitivizam Sandre Benčić.... Vidimo kako u slučaju desnih stranaka takvi naslovi vrište.