Hajduk objavio raspored priprema: Odigrat će tri prijateljske utakmice, sve u izravnom prijenosu

Hrvatski doprvak Hajduk izdao je priopćenje u kojem je obznanio cijeli raspored pripremama za sljedeću sezonu. Bijeli će prvu utakmicu u novoj sezoni odigrati sredinom srpnja u drugom pretkolu kvalifikacija za Europsku ligu, a s pripremama kreću već u ponedjeljak 15. lipnja.

- Prva momčad u ponedjeljak, 15. lipnja, kreće s pripremama za novu sezonu 2026/2027. U prvom tjednu priprema igrači će pod vodstvom trenera Gonzala Garcije i njegovog stručnog stožera trenirati na Poljudu, a zatim momčad 22. lipnja putuje na Bled koji će ponovno biti baza Bijelih za središnji dio priprema sve do 1. srpnja.

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Igrači koji su sudjelovali u reprezentativnim akcijama pripreme će započeti 18. lipnja, a Bruno Durdov i Roko Gabrić priključit će se ostatku momčadi nakon što završe natjecanje s hrvatskom U-19 reprezentacijom na Europskom prvenstvu koje se održava u Walesu", stoji u objavi Hajduka.

Raspored pripremnih utakmica Hajduka:

23. lipnja: Shkendija - Hajduk

27. lipnja: LZN Cherkasy - Hajduk

1. srpnja: Celje - Hajduk

U okviru središnjeg dijela priprema u Sloveniji trenutačno su dogovorene tri prijateljske utakmice uz mogućnost da u narednom razdoblju klub dogovori još jednog suparnika.

Prvi susret na rasporedu je 23. lipnja, a u njemu će Hajduk odmjeriti snage sa Shkendijom iz Sjeverne Makedonije, ekipom koja je prošlu sezonu završila na drugom mjestu prvenstvene tablice. Zatim će 27. lipnja Bijeli igrati s LNZ Cherkasy, drugoplasiranom momčadi ukrajinskog prvenstva te 1. srpnja s Celjem, aktualnim prvakom Slovenije. Sve utakmice izravno ćemo prenositi na HDTV kanalu - napisali su iz kluba.