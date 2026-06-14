VIDEO Marija Šerifović završila u bolnici: 'Nikada nisam osjetila ovoliku bol, nikada u životu'

Pjevačica Marija Šerifović nedavno je na Baliju doživjela pravu dramu kada je usred noći pala i ozlijedila nogu. Odmah je potražila hitnu medicinsku pomoć i otišla u bolnicu, gdje je priznala da je trpjela jake i nepodnošljive bolove. U svom YouTube vlogu detaljno je opisala što se dogodilo.

– Sada je petak, 23:46. Nalazim se u taksiju na putu prema bolnici. U automobilu sam s osobom koju doslovno poznajem tek 60 minuta. Situacija je sljedeća: legla sam spavati i sve je bilo u redu. Obula sam svoje kroksice kako bih sišla niz stepenice i mami odnijela lijek protiv bolova. Pala sam i sada idem provjeriti hoću li ostatak odmora provesti u miru ili s gipsom, na štakama ili s longetom – rekla je ona te podijelila snimke iz bolnice na kojima su je u invalidskim kolicima vozili na pretrage. – Nikada nisam osjetila ovakvu bol, nikada u životu – dodala je pjevačica, a potom otkrila rezultate pregleda. – Kosti nisu slomljene, čini se da su mi stradali ligamenti. Nema pomicanja, noga je imobilizirana, led, injekcije... Hodam na štakama, za pet metara treba mi pet minuta – navela je pjevačica, koja je nakon povratka u Beograd nastavila s terapijama i uspjela održati koncert u Sava Centru.

Podsjetimo, Marija sve češće odlazi na Bali, kojim je toliko oduševljena da je poželjela ondje i ostati. – Dobro jutro, kako ste mi vi? Vi ili tek idete spavati ili ste već zaspali. Samo sam vam se htjela javiti. Kod mene je sve u redu, život je lijep. Pišete mi da se ne brinem – nemojte se ni vi brinuti, vratit ću se na vrijeme u Beograd zbog svih obveza koje imam. Razmišljala sam da se nikada ne vratim, ali o tome ćemo drugi put. Tu sam odluku zasad malo odgodila. – rekla je.

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Marija je pravoslavni Uskrs također dočekala na dalekom otočju. - Hristos Vaskrse! Neka nam ovaj dan vrati vjeru u jednostavne stvari, u mir. U snagu tišine i to da uvijek možemo krenu ispočetka. Živ bio sine moj - napisala je pjevačica na fotografiji na kojoj njezin sin Mario drži uskršnje jaje. Pjevačica koja je 2007. godine pobijedila na glazbenom natjecanju Eurovizija s pjesmom Molitva, svog je sina dobila krajem 2023. godine putem surogat majčinstva. Od tada često naglašava koliko ju je majčinstvo promijenilo. Iako svoj privatni život uglavnom čuva daleko od očiju javnosti, ovakve emotivne objave pokazuju njezinu nježnu i brižnu stranu koju publika rijetko ima priliku vidjeti.

Inače, ako se prisjetimo, mediji su početkom prosinca 2023. godine doznali kako je Marija postala majka. Nakon toga i sama se pohvalila lijepom viješću na Instagramu. ''Ljubav je došla! Nebo je osvijetlila najljepša zvijezda mog života! Rodio se Mario. Neka te sine život vodi stazama svojim najljepšim, a ja te svojom ljubavlju čuvam od tuge i od ljudi. Hvala svima sto šalju ljubav i neka tiho i toplo bude sve ono sto dolazi od vas ka njemu. Volim vas sve!'' napisala je pjevačica uz videozapis na kojem drži bebinu ruku. ''Dugo sam se spremala za taj trenutak, bezbroj puta zamislila u glavi kako će to izgledati... I majka i bliske prijateljice su mi pričale, ali taj osjećaj je ipak riječima neopisiv, nešto najposebnije... Čini mi se da je tih nekoliko minuta prvog dodira trajalo prekratko ili predugo... Jednostavno toliko emocija od kojih stane svaki drugi osjećaj'', rekla je Šerifović za Blic.