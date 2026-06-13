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NOVO NEVRIJEME

Upaljen meteoalarm: Stižu tuča, grmljavina i olujni vjetar

Grmljavina iznad Rijeke
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
13.06.2026.
u 21:29

Meteorolozi upozoravaju na olujne udare sjevernog vjetra koji bi lokalno mogli prelaziti 65 kilometara na sat

Pred Hrvatskom je još jedna vrlo topla, ponegdje i vruća nedjelja, no stabilno vrijeme neće dugo potrajati. Državni hidrometeorološki zavod izdao je meteorološka upozorenja za veći dio zemlje zbog mogućih grmljavinskih nevremena.

Posebnu pozornost meteorolozi usmjeravaju na unutrašnjost Hrvatske, koju bi u nedjelju moglo zahvatiti novo nevrijeme praćeno grmljavinom, tučom i olujnim vjetrom. Zbog povećane opasnosti upaljen je narančasti meteoalarm za dvije regije. U zagrebačkoj regiji upozorenje je izdano zbog grmljavinskog nevremena, a vjerojatnost njegove pojave veća je od 80 posto. Očekuju se vrlo jaki udari vjetra, a moguća je i tuča, osobito na području Hrvatskog zagorja, Međimurja i Podravine.

Narančasto upozorenje izdano je i za osječku regiju, gdje također prijete grmljavinsko nevrijeme i tuča. Uz to, meteorolozi upozoravaju na olujne udare sjevernog vjetra koji bi lokalno mogli prelaziti 65 kilometara na sat. I u toj regiji vjerojatnost grmljavine veća je od 80 posto. Vrlo visok bit će i UV indeks, odnosno jakost sunčeva zračenja, pa stručnjaci upozoravaju na oprez prilikom boravka na suncu, osobito osobe osjetljivije kože.

Meteorolog DHMZ-a mr. sc. Dragoslav Dragojlović za HRT je prognozirao da će u istočnoj Hrvatskoj temperatura tijekom dana dosezati od 28 do 30 stupnjeva, uz naoblačenje i grmljavinske pljuskove u drugom dijelu dana. Slične temperature očekuju se i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će prijepodne biti pretežno sunčano, dok se poslijepodne i navečer očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar će navečer okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj prevladavat će sunčano i vrlo toplo vrijeme, uz dnevne temperature između 26 i 29 stupnjeva. U Dalmaciji će biti većinom sunčano, mjestimice i vruće, uz temperature od 27 do 30 stupnjeva te umjereno, prema otvorenom moru i jako jugo.

Početak novog tjedna donosi osjetno svježije vrijeme u unutrašnjosti. U ponedjeljak će biti promjenjivo oblačno uz mjestimičnu kišu, dok će se od utorka vrijeme postupno stabilizirati i ponovno zatopliti. Na Jadranu će se zadržati pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme, a na sjevernom dijelu od kraja ponedjeljka lokalno će zapuhati bura. DHMZ poziva građane da prate najnovije prognoze i upozorenja, osobito zbog mogućnosti lokalno izraženih grmljavinskih nevremena.
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Grmljavina iznad Rijeke
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Ključne riječi
grmljavina tuča nevrijeme dhmz vremenska prognoza

Komentara 2

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Avatar "Godina ima 55 nedjelja"
"Godina ima 55 nedjelja"
22:29 13.06.2026.

Otkad u Hrvatskoj postoje regije?

OS
Ostrež
21:51 13.06.2026.

Upaljen je svjetionik na Amon Dinu!

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