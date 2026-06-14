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VELIKO POGORŠANJE

Približava nam se nevrijeme: Pripremite se na tuču, grmljavinu i jak vjetar

Foto: DHMZ
1/2
Autor
Gabrijela Čuljak Jurić
14.06.2026.
u 16:35

Posebno su na udaru Hrvatsko zagorje, Međimurje, Podravina i dijelovi Slavonije

Prema aktualnim radarskim snimkama i upozorenjima DHMZ-a, prvo pogoršanje vremena očekuje se tijekom poslijepodneva i večeri u sjevernim krajevima zemlje. Najizraženije nevrijeme moglo bi zahvatiti zagrebačku i osječku regiju, pri čemu meteorolozi upozoravaju na mogućnost tuče, grmljavinskih pljuskova te olujnih udara vjetra.

Posebno su na udaru i Hrvatsko zagorje, Međimurje, Podravina i dijelovi Slavonije. Prema trenutačnim prognozama, nevrijeme bi unutrašnjost Hrvatske moglo zahvatiti u poslijepodnevnim i večernjim satima, otprilike između 17 i 22 sata.

Foto: DHMZ

Ključne riječi
vjetar tuča nevrijeme

Komentara 2

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Dako1
17:52 14.06.2026.

Štef... Gdje si ti zalutao?

Avatar stef99
stef99
17:10 14.06.2026.

Kaj su jadni čehi navalili na more, nije to za njih, more i plovidba njime imaju svoja pravila, ....... ba

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