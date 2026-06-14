Približava nam se nevrijeme: Pripremite se na tuču, grmljavinu i jak vjetar

Prema aktualnim radarskim snimkama i upozorenjima DHMZ-a, prvo pogoršanje vremena očekuje se tijekom poslijepodneva i večeri u sjevernim krajevima zemlje. Najizraženije nevrijeme moglo bi zahvatiti zagrebačku i osječku regiju, pri čemu meteorolozi upozoravaju na mogućnost tuče, grmljavinskih pljuskova te olujnih udara vjetra.

Posebno su na udaru i Hrvatsko zagorje, Međimurje, Podravina i dijelovi Slavonije. Prema trenutačnim prognozama, nevrijeme bi unutrašnjost Hrvatske moglo zahvatiti u poslijepodnevnim i večernjim satima, otprilike između 17 i 22 sata.