FOTO Policija na katamaranu koji je sudjelovao u tragediji

Prema informacijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na katamaranu se u trenutku nesreće nalazilo 118 putnika i sedam članova posade, dok je na francuskoj jedrilici bilo ukupno osam osoba. Tri osobe s jedrilice izgubile su život, četiri su spašene iz mora, a za jednom osobom još traje potraga.
Dojava o nesreći zaprimljena je u Lučkoj kapetaniji Split u 11.34 sati, nakon čega je informacija odmah proslijeđena Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC) u Rijeci, koja koordinira opsežnu akciju traganja i spašavanja.
U akciju su uključene sve raspoložive spasilačke brodice Lučke kapetanije Split i njezinih ispostava, policijska plovila Pomorske i aerodromske policije Split, djelatnici Hitne medicinske pomoći, helikopterska jedinica te druge specijalizirane službe za intervencije na moru i kopnu.
Na katamaranu upravo se provodi se očevid kojim rukovodi zamjenica Županijskog državnog odvjetnika uz sudjelovanje prometnog vještaka i policijskih službenika. Uzrok nesreće zasad nije poznat te će biti utvrđen nakon završetka očevida i daljnje istrage.