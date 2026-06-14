FOTO Policija na katamaranu koji je sudjelovao u tragediji

Kod Splitskih vrata u nedjelju prijepodne dogodila se teška pomorska nesreća u kojoj su tri osobe smrtno stradale, dok se za jednom osobom još uvijek intenzivno traga.
Kod Splitskih vrata u nedjelju prijepodne dogodila se teška pomorska nesreća u kojoj su tri osobe smrtno stradale, dok se za jednom osobom još uvijek intenzivno traga.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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U sudaru su sudjelovali putnički katamaran "Krilo Eclipse" domaće tvrtke Krilo i jedrilica pod francuskom zastavom koja je nakon sudara potonula.
U sudaru su sudjelovali putnički katamaran "Krilo Eclipse" domaće tvrtke Krilo i jedrilica pod francuskom zastavom koja je nakon sudara potonula.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Prema informacijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na katamaranu se u trenutku nesreće nalazilo 118 putnika i sedam članova posade, dok je na francuskoj jedrilici bilo ukupno osam osoba. Tri osobe s jedrilice izgubile su život, četiri su spašene iz mora, a za jednom osobom još traje potraga.
Prema informacijama Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na katamaranu se u trenutku nesreće nalazilo 118 putnika i sedam članova posade, dok je na francuskoj jedrilici bilo ukupno osam osoba. Tri osobe s jedrilice izgubile su život, četiri su spašene iz mora, a za jednom osobom još traje potraga.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Dojava o nesreći zaprimljena je u Lučkoj kapetaniji Split u 11.34 sati, nakon čega je informacija odmah proslijeđena Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC) u Rijeci, koja koordinira opsežnu akciju traganja i spašavanja.
Dojava o nesreći zaprimljena je u Lučkoj kapetaniji Split u 11.34 sati, nakon čega je informacija odmah proslijeđena Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC) u Rijeci, koja koordinira opsežnu akciju traganja i spašavanja.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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U akciju su uključene sve raspoložive spasilačke brodice Lučke kapetanije Split i njezinih ispostava, policijska plovila Pomorske i aerodromske policije Split, djelatnici Hitne medicinske pomoći, helikopterska jedinica te druge specijalizirane službe za intervencije na moru i kopnu.
U akciju su uključene sve raspoložive spasilačke brodice Lučke kapetanije Split i njezinih ispostava, policijska plovila Pomorske i aerodromske policije Split, djelatnici Hitne medicinske pomoći, helikopterska jedinica te druge specijalizirane službe za intervencije na moru i kopnu.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Četiri spašene osobe zbrinuli su djelatnici Hitne medicinske pomoći na mjestu nesreće. Prema informacijama policije, njihovo zdravstveno stanje nije zahtijevalo prijevoz u bolnicu.
Četiri spašene osobe zbrinuli su djelatnici Hitne medicinske pomoći na mjestu nesreće. Prema informacijama policije, njihovo zdravstveno stanje nije zahtijevalo prijevoz u bolnicu.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Na katamaranu upravo se provodi se očevid kojim rukovodi zamjenica Županijskog državnog odvjetnika uz sudjelovanje prometnog vještaka i policijskih službenika. Uzrok nesreće zasad nije poznat te će biti utvrđen nakon završetka očevida i daljnje istrage.
Na katamaranu upravo se provodi se očevid kojim rukovodi zamjenica Županijskog državnog odvjetnika uz sudjelovanje prometnog vještaka i policijskih službenika. Uzrok nesreće zasad nije poznat te će biti utvrđen nakon završetka očevida i daljnje istrage.
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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