Hrvatski party usred New Yorka: 'Jedva čekamo da počnu naše utakmice!'

Pržilo je subotnje jutro u New Yorku dok sam se praznim ulicama uputio s Manhattana prema East Riveru i okrugu Queens. U metru na E vlaku bilo je jasno da gotovo svi rijetki putnici idu prema istom mjestu, naime svi smo nosili - dresove hrvatske reprezentacije. Čim sam ušao u vlak, sa smiješkom me pozdravila obitelj Sylvie Šimatović Ouzidane. Njeni roditelji su iz Bjelovara i Like, ali ona je već više od 30 godina u Americi.

Foto: Danijel Lijović

Redovito pohađa druženja Hrvata u New Yorku i okolici pa se tako tog jutra sa djecom (Sofia i Dounia) i suprugom Marokancem Omarom koji je nosio marokanski dres i hrvatsku 'kockastu' kapu zaputila prema Anable Basin molu na East Riveru gdje je hrvatska zajednica oko udruge Mi Hrvati organizirala otkrivanje velebne mega 100-metarske hrvatske navijačke zastave. "Idemo redovito u Hrvatsku, a ovdje se volimo družiti s našim ljudima, bude velikih događaja, donese se hrana, igraju se utakmice. Bude baš veselo. Veliki smo navijači pa strastveno pratimo utakmice reprezentacije", priča mi Slyvia dok pozdravlja prijatelje i kolege koji su se također okupljali na East Riveru.

Nina, Dillon, Antonio, Gabrijel, Kristijan i Paola Foto: Danijel Lijović

Šivanje divovske zastave u New Yorku Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ovdje se brzo okupio veći broj Hrvata, dolazilo se iz svih newyorških kvartova, ali i iz Hrvatske. Mnogi su potegnuli sve do Amerike i Kanade, unatoč visokim cijenama ulaznica. Marino iz Zadra i Marin iz Splita pričali su mi kako osim utakmice u Philadelphiji između Hrvatske i Gane, razmišljaju i o mogućem odlasku u Torontu na utakmicu Hrvatske i Paname. Kažu da su ulaznicu platili oko 500 eura a da su u Torontu nešto povoljnije, ali da treba i više novca izdvojiti za stići do Toronta iz New Yorka, nego do Philadelphije.

Dragana Grgas o velikom hrvatskom partiju u New Yorku Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Stari, treba doći do Toronta, avion je skupi, a ima puno za voziti. Možda treba i 180 dolara za troškove u jednom smjeru", pričaju mi njih dvojica dok međusobno preračunavaju koliko stoji koji dio dionice autoceste u raznim pravcima od New Yorka. Paola i Nina mi pričaju da će također ići na utakmicu u Philadelphiji. "Baš se osjeti super euforija, bit će super", kažu mi, dok Nina dodaje: "Cijeli dan sam čekala da uspijem kupiti ulaznicu. Učiteljica sam i bila sam na poslu pa su me svi ispitivali zašto imam sa sobom računali i stalno gledam u ekran. Načekala sam se, ali je vrijedilo čekati. Jedva čekamo utakmicu.

Razvlačenje najveće hrvatske zastave ikada na američkom tlu Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dillon iz Sjeverne Karoline također ima hrvatske korijene, a odnedavno nakon četiri godine čekanja i procedura ima i hrvatsko državljanstvo i putovnicu. Priča mi kako mu mnoge prijatelje Amerikance ne zanima nogomet i ovo svjetsko prvenstvo, ali da ima i puno Amerikanca koji navijaju. "Svi sada znaju za Hrvatsku, zadnja dva svjetska prvenstva Hrvatska je imala fenomenalne rezultate pa sada svi znaju da je Hrvatska jaka u nogometu. Vjerujem da možemo pobijediti i Englesku i da će Dalićeva ekipa opet otići daleko na SP-u. U Hrvatsku ću doći i ove godine."

@vecernjilist Pjevali 'Lijepa li si' i skakali dok su držali zastavu u New Yorku, pogledajte atmosferu! #vecernjilist #fyp #hrvatska #newyork #zastava ♬ original sound - Večernji list

Oko nas se pjevaju hrvatske pjesme, od Thompsonove "Lijepa li si", do navijačke reperske pjesme "Idemo na vrh", hrvatskog repera Steve Mešić Ludina koji sada živi u Americi.

Više od tri sata potrajao je party na East Riveru, pjevale su se hrvatska i američka himna, a kulminacija je bila iznošenje velike hrvatske 100-metarske navijačke zastave. Zastavu su tog jutra u tri dijela donijeli na East River, a potom su baka Lidia (85) i unuka Sabrina (30) na šivaćoj mašini i uz pomoć volontera sastavili i sašili do kraja.

Na prvotnom izvlačenju se dogodila i sitna nezgoda, kada se dio zastave rascijepio. Uskočile su tada vrijedne Tajana i Tihana uz pomoć volontera za šivaćom mašinom popravile šavove, zakrpale zastavu koja je potom ponosno zavijorila usred New Yorku prije nego što su je poslali prema Dallasu gdje će uoči utakmice između Hrvatske i Engleske biti jedna od atrakcija na velikom navijačkom korteu. A s hrvatske pozornice zazivala se i pobjeda New Yorka Knicksa u NBA finalu što se na kraju i ostvarilo pa su mnogi jučer i višestruko slavili...