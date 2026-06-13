Kako zaustaviti najboljeg napadača na svijetu? Vatreni se spremaju za pakao s Englezima: 'Ključ je u jednoj stvari'

Hrvatska nogometna reprezentacija nastavlja posljednje pripreme uoči prvog nastupa na Svjetskom prvenstvu. "Vatreni" će u srijedu, 17. lipnja, od 22 sata otvoriti natjecanje utakmicom protiv Engleske, a susret će biti prvi u skupini L, u kojoj se još nalaze Panama i Gana.

Četiri dana uoči velikog dvoboja reprezentativci odrađuju završne treninge u kampu u Aleksandriji, gdje momčad izbornika Zlatka Dalića priprema posljednje detalje za okršaj s jednim od najtežih protivnika u skupini. Dojmove iz dosadašnjeg dijela priprema, atmosferu u momčadi i očekivanja pred susret s Engleskom na konferenciji za medije iznijeli su Marco Pašalić i Marin Pongračić.

Posebno se istaknula tema najveće engleske zvijezde Harryja Kanea, kojeg Pongračić iznimno cijeni. "Harry Kane je najbolji napadač na svijetu. Ne samo da završava akcije, nego se spušta po loptu i sudjeluje u igri. Fenomenalan je igrač. Pitanje je kako ćemo ga braniti, ali mislim da je najvažnije da to napravimo kolektivno. Nije tu samo on, Engleska ima puno dobrih i opasnih igrača. Morat ćemo dobro stajati na terenu, biti agresivni i koncentrirani. Englesku ćemo detaljno analizirati", poručio je Pongračić.

Marco Pašalić istaknuo je kako se potpuno prilagodio uvjetima uoči Svjetskog prvenstva te da mu boravak u Sjedinjenim Američkim Državama više ne predstavlja nikakav problem. "Ovdje se osjećam kao doma. Naviknuo sam se na sve; na terene, vremensku razliku... Meni je to sve prošle godine, kada sam došao ovdje, lako palo, možda zato što sam se htio time vratiti u hrvatsku reprezentaciju. Ovo je sada moj dom", poručio je Pašalić, igrač Orlanda Cityja.

Upitan o mogućoj većoj ulozi u momčadi u odnosu na Europsko prvenstvo, Pašalić je naglasio da ne razmišlja o statusu. "Nemam očekivanja da moram igrati, to odlučuje izbornik. Na meni je da radim i dam sve od sebe. Osjećam da sam napredovao odlaskom u MLS, naučio sam igrati novu poziciju između linija i to mi je puno pomoglo. Zahvalan sam treneru Orlanda koji mi je pomogao u razvoju", rekao je.

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Marin Pongračić naglasio je kako Hrvatska iz prethodnih velikih natjecanja nosi dragocjeno iskustvo, ali da se momčad ne smije zadržavati na prošlim uspjesima. "Hrvatska reprezentacija je osjetila kako napraviti uspjeh. Naravno da to želimo i sada, ali moramo biti ponizni i koncentrirati se na ono što je pred nama. Prvo Engleska, a onda Panama i Gana. Nema potrebe osjećati nikakav pritisak ni razmišljati o prošlosti. Fokusirani smo na sadašnjost", poručio je branič "Vatrenih".

Pongračić se osvrnuo na sjajnu atmosferu koja ih je dočekala u SAD-u, ali i na snažnu povezanost igrača iz dijaspore s domovinom, s obzirom na to da su i on i Pašalić rođeni u Njemačkoj. "Uvijek smo učili hrvatski jezik, to je kućni odgoj. Pratili smo uvijek reprezentaciju, bio to rukomet ili nogomet. Moje srce je uvijek kucalo za Hrvatsku i bio sam najsretniji kad je došao prvi poziv. Nikad nije bilo dileme koju ću reprezentaciju odabrati", poručio je. Cijelu presicu pogledajte u videu Večernjeg lista.