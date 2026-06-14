Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 109
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BIT ĆE NAPETO

Iranci stižu u Los Angeles, kapetan poručio: 'Ne osjećam toplu atmosferu'

Team Iran arrives in Turkey ahead of trip to the U.S. for FIFA World Cup 2026
DILARA SENKAYA/REUTERS
VL
Autor
Hina
14.06.2026.
u 16:48

S obzirom na sukob izazvan američko-izraelskim napadima na Iran 28. veljače, Teheran je do posljednjeg trenutka sumnjao u sudjelovanje Mellijeve reprezentacije na Svjetskom prvenstvu

Nogometna reprezentacija Irana stiže u nedjelju u Los Angelesu, uoči otvaranja Svjetskog prvenstva protiv Novog Zelanda, a iranske utakmice na američkom tlu u sjeni su geopolitičkog konteksta i rata na Bliskom istoku.

FIFA je zakonski obvezala iransku reprezentaciju da bude u Los Angelesu u nedjelju, dan prije svoje prve utakmice. Konferencija za novinare zakazana je za kasno popodne na stadionu SoFi, koji se nalazi u blizini međunarodne zračne luke gdje se očekuje slijetanje Iranaca iz Tijuane nakon 20-minutnog leta.

S obzirom na sukob izazvan američko-izraelskim napadima na Iran 28. veljače, Teheran je do posljednjeg trenutka sumnjao u sudjelovanje Mellijeve reprezentacije na Svjetskom prvenstvu. Sjedinjene Države odbile su izdati vize za petnaestak članova trenerskog osoblja, a reprezentacija je u zadnji čas uspostavila svoj bazni kamp u Tijuani u Meksiku, umjesto u Tucsonu u Arizoni, kako je prvobitno planirano.

Raspukla se zastava

Početak Svjetskog prvenstva u "Tehrangelesu" - jednom od nadimaka Los Angelesa zbog velike iranske zajednice - može se činiti kao prednost, ali neki članovi dijaspore smatraju nacionalnu reprezentaciju propagandnim alatom Islamske Republike.

Velike demonstracije održane su u siječnju u prostranoj kalifornijskoj metropoli kako bi se prosvjedovalo protiv brutalnog gušenja novog narodnog ustanka u Iranu u kojem su tisuće ljudi poginule.
Upućeni su pozivi na demonstracije u ponedjeljak u Inglewoodu, oko ultramodernog stadiona sa 70 000 mjesta, kako bi se mahalo iranskom zastavom iz razdoblja prije Islamske revolucije, kada je zeleno-bijelo-crvena zastava prikazivala lava i sunce.

Neki prosvjednici mogli bi ući i na stadion i izviždati iransku himnu, kao što se dogodilo u Katru 2022. godine, što povećava prijetnju napetostima oko utakmice. Iranski ministar sporta Ahmad Donyamali upozorio je da će Iran biti posebno oprezan u vezi sa "zastavama i sloganima", prijeteći da će prekinuti utakmicu ako se prikažu bilo kakvi simboli neprijateljski prema Islamskoj Republici.

A u subotu je predsjednik Iranskog nogometnog saveza, Mehdi Taj, ponovio da FIFA mora osigurati da na stadionima Svjetskog prvenstva bude vidljiva samo iranska zastava, u verziji Islamske Republike.

FIFA-ini propisi zabranjuju bilo kakve političke predmete na stadionima. Međutim, njihova primjena bila je nedosljedna na prethodnim turnirima i nitko ne zna kako će se postupati s SAD-u.

Iran bi trebao odigrati sve tri utakmice skupine G u Sjedinjenim Državama: drugu u Los Angelesu 21. lipnja protiv Belgije, a treću u Seattleu 26. lipnja protiv Egipta.

Hoće li Team Melli moći igrati svoj najbolji nogomet pod ovim uvjetima? Na papiru, sigurno ima priliku prvi put u svojoj povijesti proći dalje od grupne faze Svjetskog prvenstva, imajući koristi od skupine koja se smatra laganijom u natjecanju proširenom na 48 momčadi gdje osam najboljih trećeplasiranih momčadi iz skupina prolazi u nokaut fazu.

Iran, koji je 20. na FIFA-inoj ljestvici, ima zlatnu priliku zablistati u ponedjeljak protiv Novog Zelanda, trenutno 85. na svijetu i koji traži svoju prvu pobjedu na Svjetskom prvenstvu. Momčad računa na svog zvijezdu napadača Mehdija Taremija, koji je već postigao dva gola na prvenstvu 2022. u Katru.

"Ovo je moje treće Svjetsko prvenstvo. Uvijek sam govorio da kada kročite na tlo zemlje domaćina, trebali biste osjetiti toplu i ujedinjujuću atmosferu. Možda je to samo dojam, ali to nije ono što trenutno osjećam. Očito postoji puno napetosti, ali volio bih da sport i politika uvijek ostanu odvojeni", rekao je igrač Olympiakosa i bivši igrač Intera iz Milana, za Gazzettu dello Sport.

Ključne riječi
Los Angeles Iran nogometna reprezentacija SP 2026.

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!