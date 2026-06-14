Iranci stižu u Los Angeles, kapetan poručio: 'Ne osjećam toplu atmosferu'

Nogometna reprezentacija Irana stiže u nedjelju u Los Angelesu, uoči otvaranja Svjetskog prvenstva protiv Novog Zelanda, a iranske utakmice na američkom tlu u sjeni su geopolitičkog konteksta i rata na Bliskom istoku.

FIFA je zakonski obvezala iransku reprezentaciju da bude u Los Angelesu u nedjelju, dan prije svoje prve utakmice. Konferencija za novinare zakazana je za kasno popodne na stadionu SoFi, koji se nalazi u blizini međunarodne zračne luke gdje se očekuje slijetanje Iranaca iz Tijuane nakon 20-minutnog leta.

S obzirom na sukob izazvan američko-izraelskim napadima na Iran 28. veljače, Teheran je do posljednjeg trenutka sumnjao u sudjelovanje Mellijeve reprezentacije na Svjetskom prvenstvu. Sjedinjene Države odbile su izdati vize za petnaestak članova trenerskog osoblja, a reprezentacija je u zadnji čas uspostavila svoj bazni kamp u Tijuani u Meksiku, umjesto u Tucsonu u Arizoni, kako je prvobitno planirano.

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Početak Svjetskog prvenstva u "Tehrangelesu" - jednom od nadimaka Los Angelesa zbog velike iranske zajednice - može se činiti kao prednost, ali neki članovi dijaspore smatraju nacionalnu reprezentaciju propagandnim alatom Islamske Republike.

Velike demonstracije održane su u siječnju u prostranoj kalifornijskoj metropoli kako bi se prosvjedovalo protiv brutalnog gušenja novog narodnog ustanka u Iranu u kojem su tisuće ljudi poginule.

Upućeni su pozivi na demonstracije u ponedjeljak u Inglewoodu, oko ultramodernog stadiona sa 70 000 mjesta, kako bi se mahalo iranskom zastavom iz razdoblja prije Islamske revolucije, kada je zeleno-bijelo-crvena zastava prikazivala lava i sunce.

Neki prosvjednici mogli bi ući i na stadion i izviždati iransku himnu, kao što se dogodilo u Katru 2022. godine, što povećava prijetnju napetostima oko utakmice. Iranski ministar sporta Ahmad Donyamali upozorio je da će Iran biti posebno oprezan u vezi sa "zastavama i sloganima", prijeteći da će prekinuti utakmicu ako se prikažu bilo kakvi simboli neprijateljski prema Islamskoj Republici.

A u subotu je predsjednik Iranskog nogometnog saveza, Mehdi Taj, ponovio da FIFA mora osigurati da na stadionima Svjetskog prvenstva bude vidljiva samo iranska zastava, u verziji Islamske Republike.

FIFA-ini propisi zabranjuju bilo kakve političke predmete na stadionima. Međutim, njihova primjena bila je nedosljedna na prethodnim turnirima i nitko ne zna kako će se postupati s SAD-u.

Iran bi trebao odigrati sve tri utakmice skupine G u Sjedinjenim Državama: drugu u Los Angelesu 21. lipnja protiv Belgije, a treću u Seattleu 26. lipnja protiv Egipta.

Hoće li Team Melli moći igrati svoj najbolji nogomet pod ovim uvjetima? Na papiru, sigurno ima priliku prvi put u svojoj povijesti proći dalje od grupne faze Svjetskog prvenstva, imajući koristi od skupine koja se smatra laganijom u natjecanju proširenom na 48 momčadi gdje osam najboljih trećeplasiranih momčadi iz skupina prolazi u nokaut fazu.

Iran, koji je 20. na FIFA-inoj ljestvici, ima zlatnu priliku zablistati u ponedjeljak protiv Novog Zelanda, trenutno 85. na svijetu i koji traži svoju prvu pobjedu na Svjetskom prvenstvu. Momčad računa na svog zvijezdu napadača Mehdija Taremija, koji je već postigao dva gola na prvenstvu 2022. u Katru.

"Ovo je moje treće Svjetsko prvenstvo. Uvijek sam govorio da kada kročite na tlo zemlje domaćina, trebali biste osjetiti toplu i ujedinjujuću atmosferu. Možda je to samo dojam, ali to nije ono što trenutno osjećam. Očito postoji puno napetosti, ali volio bih da sport i politika uvijek ostanu odvojeni", rekao je igrač Olympiakosa i bivši igrač Intera iz Milana, za Gazzettu dello Sport.