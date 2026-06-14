Zašto je nova lopta za SP 'najpametnija' i kako je izbjegla sudbinu omraženog Jabulanija

Svake četiri godine, uzbuđenje oko Svjetskog prvenstva ne donosi samo nova lica na terenu i nove stadione, već i ključni komad opreme koji se uvijek mijenja: službenu loptu. Za turnir koji se 2026. godine prvi put igra u tri države - Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku - Adidas je predstavio loptu "Trionda". Njezino ime simbolički spaja tri nacije domaćina kroz prefiks "tri" i španjolsku riječ "onda", što znači val, dočaravajući duh zajedništva i energiju navijačkog vala koji se širi tribinama. Dizajn je vizualno impresivan, s crvenim, plavim i zelenim vrtlozima koji predstavljaju boje sve tri zemlje, ukrašene nacionalnim simbolima: javorovim listom za Kanadu, zvijezdama za SAD i astečkim orlom za Meksiko. Zlatni detalji suptilno podsjećaju na ultimativni cilj - trofej Svjetskog prvenstva.

Ono što Triondu čini povijesno značajnom jest njezina konstrukcija. Sastoji se od samo četiri termički spojena poliuretanska panela, što je najmanji broj u povijesti muških svjetskih prvenstava. Ova odluka predstavlja radikalan odmak od tradicionalne lopte s 32 panela, poznate kao "krnji ikosaedar", koja je desetljećima bila sinonim za nogomet. Cilj dizajnera bio je stvoriti što savršeniju sferu, no upravo ta ambicija budi sjećanja na zloglasni Jabulani iz 2010. godine. Lopta korištena u Južnoj Africi, sastavljena od osam panela, postala je noćna mora za vratare i mnoge igrače zbog svoje nepredvidive putanje. Manji broj panela i šavova rezultirao je pretjerano glatkom površinom, što je dovelo do aerodinamičke nestabilnosti. Igrači su se žalili da se lopta u zraku ponaša poput "lopte za plažu", a znanstvena zajednica kasnije je potvrdila da je problem bio stvaran i mjerljiv. Stoga se, s predstavljanjem Trionde, odmah nametnulo ključno pitanje: je li Adidas, u potrazi za savršenstvom, ponovio istu pogrešku?

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Sjećanja na katastrofu Jabulanija još su svježa. Vratari svjetske klase, poput Gianluigija Buffona i Julija Cesara, javno su kritizirali loptu, opisujući njezin let kao "potpuno nepredvidiv". Problem je ležao u fenomenu poznatom kao "kriza otpora". To je točka pri određenoj brzini u kojoj se strujanje zraka oko lopte mijenja iz laminarnog u turbulentno, što uzrokuje nagli pad otpora zraka. Kod Jabulanija, ta se kritična brzina nalazila unutar raspona brzina tipičnih za slobodne udarce i duge lopte, otprilike između 79 i 97 kilometara na sat. Kada bi lopta udarena s malo ili nimalo rotacije usporavala i prolazila kroz taj raspon brzina, doživjela bi naglu promjenu u otporu, što bi uzrokovalo iznenadno propadanje ili skretanje, takozvani "knuckleball" efekt. Igrači nisu mogli predvidjeti kako će se lopta ponašati, što je dovelo do frustracija i brojnih pogrešaka. Ta je epizoda natjerala inženjere da se dublje posvete aerodinamici, a Brazuca iz 2014. i kasniji modeli bili su jasan odgovor na te kritike, s dizajnom koji je osiguravao stabilnost.

Kako bi osigurali da Trionda ne doživi istu sudbinu, Adidas je proveo najopsežnija testiranja do sada, a međunarodni tim fizičara i inženjera podvrgnuo je loptu rigoroznim testovima u zračnim tunelima. U znanstvenoj analizi aerodinamike, objavljenoj u časopisu Applied Sciences, uspoređena su svojstva Trionde s četiri prethodne lopte sa svjetskih prvenstava: Al Rihlom (2022.), Telstarom 18 (2018.), Brazucom (2014.) i, naravno, Jabulanijem. Mjerenjem sila otpora, uzgona i bočnih sila pri različitim brzinama, znanstvenici su mogli stvoriti precizne računalne simulacije putanje lopte. Ti su podaci otkrili ključnu razliku koja Triondu čini superiornom Jabulaniju i postavlja je u sam vrh sportskog inženjerstva. Odgovor se ne krije u glatkoći, već upravo suprotno - u pomno projektiranoj hrapavosti.

Rezultati istraživanja pokazali su da Trionda svoju "krizu otpora" doseže pri znatno nižoj brzini od svojih prethodnika, otprilike kod 43 kilometra na sat. To je daleko ispod brzina pri kojima lopta postaje aerodinamički nestabilna u ključnim trenucima utakmice. Jabulanijev problem bio je u tome što je njegova kritična točka bila unutar raspona brzina udarca, dok je kod Trionde ta točka pomaknuta u zonu brzina koja je relevantna samo za vrlo lagane pasove ili početno ubrzanje. Tajna leži u onome što znanstvenici nazivaju "efektivnom hrapavošću". Iako ima samo četiri panela, Trionda nije glatka. Njezina je površina prekrivena mrežom dubokih šavova, tri izražena utora na svakom panelu i finom teksturom. Ovi elementi djeluju kao minijaturni generatori turbulencije, osiguravajući da se granični sloj zraka koji prianja uz loptu ranije transformira u turbulentni. Turbulentni sloj bolje prianja uz površinu lopte, odgađajući odvajanje zračne struje i stvarajući manji, stabilniji trag iza lopte. Time se eliminira nepredvidivo ponašanje koje je mučilo Jabulani.

Ipak, kao i u svakom inženjerskom rješenju, postoji kompromis. Dok je Trionda iznimno stabilna, mjerenja su pokazala da pri vrlo velikim brzinama, tipičnim za najjače udarce, ima neznatno veći koeficijent otpora zraka u usporedbi s loptama poput Brazuce ili Al Rihle. U praksi, to bi moglo značiti da će iznimno snažno udarena duga lopta imati domet kraći za koji metar. Razlika je mala, ali potencijalno primjetna za profesionalce. Važno je napomenuti da su se sva testiranja provodila na loptama bez rotacije. U stvarnoj igri, većina dugih udaraca ima i rotaciju unatrag, što stvara Magnusov efekt i dodatnu silu uzgona, produžujući let lopte. Stoga je moguće da će ta dodatna stabilnost u kombinaciji s rotacijom koju igrači generiraju rezultirati loptom koja je istovremeno i precizna i zadržava domet. Konačan sud dat će sami igrači na terenima diljem Sjeverne Amerike.

Tehnološka revolucija Trionde ne zaustavlja se na njezinoj vanjštini. Unutar lopte, smještena u posebnom sloju unutar jednog od panela i uravnotežena protuutezima u ostala tri, nalazi se "Connected Ball Technology". Riječ je o naprednom sustavu koji pokreće umjetna inteligencija, a čije je srce senzor pokreta od 500Hz. Taj sićušni uređaj, težak samo 14 grama, prati svaki dodir, rotaciju i promjenu smjera lopte, šaljući podatke 500 puta u sekundi. Ovi podaci u stvarnom vremenu postaju ključni alat za video asistente suca (VAR), omogućujući donošenje preciznijih i bržih odluka u spornim situacijama, poput određivanja točnog trenutka upućivanja lopte kod odluka o zaleđu ili detektiranja igranja rukom. Ova tehnologija, razvijena u suradnji s tvrtkom Kinexon, već je korištena s loptom Al Rihla u Kataru, no na Triondi je dodatno usavršena. Jedna od najzanimljivijih posljedica ove inovacije jest činjenica da se lopta, poput pametnog telefona, mora puniti prije svake utakmice. Baterija koja napaja senzor traje otprilike šest sati, što je i više nego dovoljno za trajanje jedne utakmice, uključujući i produžetke.

Svjetsko prvenstvo 2026. godine bit će logistički najzahtjevnije do sada, s utakmicama u 16 gradova, od hladnijeg Vancouvera na sjeveru do vrućeg i vlažnog Miamija te gradova na velikoj nadmorskoj visini poput Mexico Cityja. To je bio ogroman izazov za dizajnere, jer je Trionda prva lopta u povijesti stvorena da se jednako ponaša u tako različitim klimatskim uvjetima. Adidas je uzeo u obzir razlike u vlažnosti zraka, temperaturi i nadmorskoj visini, dajući lopti dodatno teksturiranu površinu za bolji hvat, bez obzira na to igra li se u suhim ili vlažnim uvjetima. Proces testiranja bio je nemilosrdan. Prvo su provedena laboratorijska ispitivanja, uključujući zračne tunele na sveučilištima poput Tsukube u Japanu, a zatim je lopta dana na procjenu igračima - od amatera do profesionalaca iz MLS-a i meksičke Lige MX. Adidas s ponosom ističe da je Trionda "najtestiranija lopta koju su ikada proizveli", želeći time poručiti da su učinili sve kako bi izbjegli bilo kakva neugodna iznenađenja.