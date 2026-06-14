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14.06.2026. u 10:16

Ankete ne idu Netanyahuu u prilog te pokazuju da 61 posto Izraelaca smatra da se on uopće ne bi trebao ponovno kandidirati na izborima

"Premijer Benjamin Netanyahu kandidirat će se na sljedećim izborima i, ako Bog da, pobijedit će", objavila je ovog tjedna Netanyahuova stranka Likud na Telegramu. Izbori bi se trebali održati u drugoj polovini listopada. Netanyahu, koji je najdugovječniji izraelski premijer, vodio je svoju zemlju tijekom tri godine rata, a trenutačno mu se sudi zbog korupcije. Obnašao je on dužnost premijera gotovo dva desetljeća u više mandata.

Posljednjih mjeseci suočio se sa sve većim kritikama oporbenih čelnika koji ga optužuju da nije uspio ostvariti ratne ciljeve koje je postavio nakon napada Hamasa na Izrael u listopadu 2023. S druge strane i desničarski koalicijski partneri stvaraju mu pritisak za što radikalnije akcije prema Gazi i Libanonu te Iranu. A uza sve to, i dalje su prisutne kritike o njegovoj i odgovornosti njegove vlade koja je propustila uočiti znakove priprema za veliki napad Hamasa iz 2023., koji je istraumatizirao izraelsku zajednicu.

Ključne riječi
Izrael izbori. Benjamin Netanyahu

Komentara 2

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DI
dino60
11:23 14.06.2026.

Netanjahu živi još u svom svjetu, to će mu se hako brzo odbiti o glavu. Kinezi i Ameri i Rusi određuju pravac. Dok su Ameri dozvoljavali da Eu trguje s Rusima svima je dobro išlo, sad su Ruse odpilili, i dobili dva svjetska igrača protiv sebe Kineze i Ruse. Nisu se još direktno sukobili, što je pozitivno a ni neće. Moć Židovskog kapitala nije viŝe kao što je bila 80 i 90 tih, godina.

BL
Bloomberg
11:22 14.06.2026.

Kad će taj u ćuzu?

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