"Premijer Benjamin Netanyahu kandidirat će se na sljedećim izborima i, ako Bog da, pobijedit će", objavila je ovog tjedna Netanyahuova stranka Likud na Telegramu. Izbori bi se trebali održati u drugoj polovini listopada. Netanyahu, koji je najdugovječniji izraelski premijer, vodio je svoju zemlju tijekom tri godine rata, a trenutačno mu se sudi zbog korupcije. Obnašao je on dužnost premijera gotovo dva desetljeća u više mandata.
Posljednjih mjeseci suočio se sa sve većim kritikama oporbenih čelnika koji ga optužuju da nije uspio ostvariti ratne ciljeve koje je postavio nakon napada Hamasa na Izrael u listopadu 2023. S druge strane i desničarski koalicijski partneri stvaraju mu pritisak za što radikalnije akcije prema Gazi i Libanonu te Iranu. A uza sve to, i dalje su prisutne kritike o njegovoj i odgovornosti njegove vlade koja je propustila uočiti znakove priprema za veliki napad Hamasa iz 2023., koji je istraumatizirao izraelsku zajednicu.
Ankete ne idu Netanyahuu u prilog te pokazuju da 61 posto Izraelaca smatra da se on uopće ne bi trebao ponovno kandidirati na izborima
Komentara 2
Kad će taj u ćuzu?
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Netanjahu živi još u svom svjetu, to će mu se hako brzo odbiti o glavu. Kinezi i Ameri i Rusi određuju pravac. Dok su Ameri dozvoljavali da Eu trguje s Rusima svima je dobro išlo, sad su Ruse odpilili, i dobili dva svjetska igrača protiv sebe Kineze i Ruse. Nisu se još direktno sukobili, što je pozitivno a ni neće. Moć Židovskog kapitala nije viŝe kao što je bila 80 i 90 tih, godina.