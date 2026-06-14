"Premijer Benjamin Netanyahu kandidirat će se na sljedećim izborima i, ako Bog da, pobijedit će", objavila je ovog tjedna Netanyahuova stranka Likud na Telegramu. Izbori bi se trebali održati u drugoj polovini listopada. Netanyahu, koji je najdugovječniji izraelski premijer, vodio je svoju zemlju tijekom tri godine rata, a trenutačno mu se sudi zbog korupcije. Obnašao je on dužnost premijera gotovo dva desetljeća u više mandata.



Posljednjih mjeseci suočio se sa sve većim kritikama oporbenih čelnika koji ga optužuju da nije uspio ostvariti ratne ciljeve koje je postavio nakon napada Hamasa na Izrael u listopadu 2023. S druge strane i desničarski koalicijski partneri stvaraju mu pritisak za što radikalnije akcije prema Gazi i Libanonu te Iranu. A uza sve to, i dalje su prisutne kritike o njegovoj i odgovornosti njegove vlade koja je propustila uočiti znakove priprema za veliki napad Hamasa iz 2023., koji je istraumatizirao izraelsku zajednicu.