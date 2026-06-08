Matjaž Kek napravio je nevjerojatne stvari u Rijeci, ali ovaj put će biti puno drugačije. Evo što ga čeka

Vijest koja je odjeknula Kvarnerom početkom lipnja 2026. godine potvrdila je ono o čemu su navijači sanjali gotovo osam godina: Matjaž Kek ponovno je trener HNK Rijeke. Klub s Rujevice službeno je objavio povratak 64-godišnjeg Mariborčanina, stratega koji je Rijeku upisao zlatnim slovima u povijest hrvatskog nogometa.

Prošli su me trnci...

Njegov dolazak uslijedio je nakon sporazumnog raskida suradnje sa Španjolcem Victorom Sanchezom, koji je momčad vodio u sezoni 2025./2026. i završio na četvrtom mjestu ljestvice, osiguravši kvalifikacije za Konferencijsku ligu. Iako je Sanchez ostvario zapažen uspjeh, prezimivši u Europi prvi put nakon 46 godina i stigavši do finala kupa, gdje je poražen od Dinama, uprava kluba procijenila je da je za novi iskorak potreban čovjek s posebnim statusom. A nitko u Rijeci nema status kakav ima Matjaž Kek.

– Prije svega želio bih se zahvaliti na suradnji dosadašnjem treneru Victoru Sanchezu i njegovu stožeru. Naš novi trener je Matjaž Kek, trofejni trener Rijeke koji je ostavio veliki trag u ovom klubu. Nadam se da ćemo dobro surađivati i da ćemo ostvariti planirane ciljeve – rekao je Darko Raić-Sudar, sportski direktor Rijeke.

Matjaž Kek s Rijekom potpisao je ugovor na dvije godine s opcijom za još godinu dana, a u svom povratničkom izlaganju lako se mogla osjetiti velika količina emocije u njegovu glasu.

– Hvala Rijeci na povjerenju da vodim klub koji je zadnjih godina stalno u vrhu hrvatskog nogometa, koji osvaja trofeje i koji je napravio svoj put. Hvala prije svega svim ljudima koji su se založili za ovu suradnju. Ja s Rijekom ne mogu pregovarati, kada je stigao poziv nije bilo puno razmišljanja. Veselim se prvom treningu, prvoj utakmici. Kada sam dolazio, vidio sam ploču na ulazu u kamp, posvećen Deanu Šćulcu, press-centar koji nosi ime Orlanda Rivettija. Prošli su me trnci. Nekih ljudi više nema, ali život ide naprijed. Bio sam tu trener, stigla su neka nova vremena u životu i u nogometu – rekao je Matjaž Kek.

U nastavku je dodao:

– Letvica mora biti postavljena visoko. Ta sinergija s navijačima još je jača, ali sve ovisi o nama koji ćemo biti na travnjaku. Kada su u pitanju pomoćnici, Duje Čop će samo preseliti u drugu kabinu, Mate Maleš dolazi iz Lokomotive. Koliko sam se promijenio? To je pitanje za moju suprugu. Manje je kose. Tih sedam godina na klupi Slovenije ostavilo je trag. Možda sam mekši, ali i tvrđi kada treba. Sada je na meni i suradnicima pokazati da smo zavrijedili voditi Rijeku. Želim pobijediti na svakom treningu, u svakoj utakmici. Prvi je trening 15. lipnja. U uvodu ću se upoznati s igračima, odraditi dio priprema ovdje, dio u Kranjskoj Gori, gdje ćemo odigrati tri pripremne utakmice. Mislim da imamo dovoljno vremena da se posložimo. Rijeka ne mijenja svoj kurs, jer se ne mijenja ono što je dobro. Pokušat ću nastaviti putem prethodnika, s dobrim stvarima i ispraviti loše – zaključio je Kek.

Prekinuo dominaciju Dinama

Njegov prvi mandat, koji je trajao od 27. veljače 2013. do 6. listopada 2018. godine, bio je putovanje iz snova. U tih 2045 dana, koliko je proveo na klupi, vodio je momčad u 274 službene utakmice i ostvario nevjerojatnih 165 pobjeda, uz prosjek od 2,04 osvojena boda po susretu. No, statistika je samo hladan odraz onoga što je Kek stvorio. On je preuzeo klub koji je tražio identitet i pretvorio ga u stroj koji je srušio 11-godišnju dominaciju Dinama. Vrhunac je, naravno, bila sezona 2016./2017., kada je Rijeka osvojila povijesnu dvostruku krunu, naslov prvaka Hrvatske i kup. Pod njegovim je vodstvom Rijeka postala i relevantan europski klub, triput igrajući u skupinama Europske lige i ostvarujući pobjede protiv velikana poput Milana, Feyenoorda i Stuttgarta.

Sada Matjaž Kek otvara treće veliko poglavlje svoje karijere, ponovno u Rijeci. Okolnosti su, međutim, drugačije. Ne dolazi kao nepoznanica, već kao legenda od koje se očekuje da ponovi povijest. Pritisak je ogroman, a opasnost usporedbe s vlastitim, gotovo nedostižnim uspjehom uvijek prisutna. Rijeka u koju se vraća klub je sa stabilnim europskim kontinuitetom, ali i momčad kojoj je u prošloj sezoni nedostajalo dosljednosti za borbu s Dinamom i Hajdukom.