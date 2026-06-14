FOTO Zagrepčani nedjelju iskoristili na Britancu, a ondje - nema čega nema: Posebnu pažnju privukli navijački rekviziti
Sajam antikviteta na Britancu nezaobilazno je mjesto za sve zaljubljenike u prošlost, povijest i unikatne predmete. Svake nedjelje, Britanski trg u Zagrebu postaje okupljalište trgovaca antikvitetima i kolekcionara kako bi izložili svoje dragocjene kolekcije.
Ovdje se mogu pronaći raznovrsni predmeti, od elegantnog starinskog namještaja, predivnog nakita, satova, do knjiga, slika, medalja i drugih dragocjenosti koje imaju svoju posebnu povijesnu i kulturnu vrijednost.
Svaki predmet na sajmu nosi svoju priču, a posjetitelji imaju priliku istražiti sve ove predmete. Ulaz na sajam antikviteta na Britancu je besplatan, što znači da svatko može uživati u ovoj jedinstvenoj prilici da se upusti u istraživanje prošlosti, čak i ako nije u potrazi za kupovinom.