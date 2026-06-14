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Vedrana Rudan otkrila najbolji poklon koji je dobila u životu: 'Muž je kupio dok sam bila u bolnici'

Rijeka: Vedrana Rudan predstavila knjigu Puding od vanilije na 14. vRIsku
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
14.06.2026.
u 12:04

Domaća spisateljica je objavila najnoviji tekst naslovljen "Što zaista želim?" u kojem je ponovno progovorila o jednoj od najtežih tema

Spisateljica Vedrana Rudan već duže vrijeme vodi borbu s rakom žučnih kanalića, a svoje putovanje dijeli s fanovima u kolumni "Djevojka u zagrljaju metastaza". Sada je objavila najnoviji tekst naslovljen "Što zaista želim?" u kojem je ponovno progovorila o jednoj od najtežih tema, a mi ga u nastavku prenosimo u cjelosti.

"Danas sam uz pomoć muža bila u gradu. Osjetila sam da će moje noge to izdržati. Taxi nas je dovezao do vrata Neurotha. Prelomila sam. Ipak sam uzela slušni aparat jer mi je život u buretu postao nepodnošljiv. Što to govori onaj tko u mom pravcu otvara usta?

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Čudan život živim ja koja već dvije i pol godine molim smrt. Ovih mi je dana, držala sam to besmislenim, muž, dok sam bila u bolnici kupio specijalni krevet i stolicu koju znalci nazivaju “princezom”. Taj je krevet najbolji poklon koji sam ikad dobila u životu. Život mi se odvija u dijelu dnevnog boravka.

Ne hodam, imam kolica, ruke mi se tresu, u ustima mi cvatu afte, od čega, danas tko zna nakon koliko vremena čujem, vid mi je zamućen. Ne zanimaju me ratovi, mirovi, ljudi. Kratak mi je dah, izbjegavam izgovarati duge rečenice i glumim kako me ne zanima što kažu doktori. A hvatam se za svaki njihov pogled i pokušavam vjerovati u osmijehe.

I ti ljudi, nepoznati ljudi s kojima se srećem u hodnicima bolnice, svatko u svojim kolicima, govore mi isto: “Drago nam je da ste s nama. Kakva takva.” Ja im onda objašnjavam da želim smrt i pokušavam ne plakati.

Pa se pitam, kad sam sama, želiš li umrijeti ili ti je ipak svaki susret, svaki pozdrav prodavačice krumpira koja zna da je njezin kupac tvoj sin znak da te netko voli i da možda zato... Ovo ponavljam jer mi ne ide u glavu. Nikad nisam mislila da će mi moje bebe jednom biti nosači sreće u starosti. Da ću s jednim muškarcem provesti četrdeset godina i da će mi biti medicinski brat.

Objašnjavam mu da želim smrt i konačno mir pa ipak danas imam aparatić u uhu? “Uživaj u životu, ja umirem ali ti moraš znati koliko je život lijep. Lijep!” Da mi netko garantira da ću još jednom bar tri dana biti zdrava kao nekad… Jebi ga.

Stara sam i bojim se onoga što me čeka. Da mi je netko rekao da život postoji i u dvanaest kvadrata i da te može usrećiti pozdrav nepoznate prodavačice krumpira i pohvale Nives koja ti lomi noge na terapiji da bi mogla ustati iz kreveta…

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Nitko mi ništa nije rekao. Jučer sam bila kod frizera. U mene je gledalo čudno biće. Kortići? Smrt? Jedva sam savladala tri koraka do izlaznih vrata. Ali ipak oprane kose.

Radujete li se životu? Znate li kakav bi mogao biti? Da sam ja znala moj bi život bio i radost i smijeh i opušteno vrištanje u moru i kad je mladost bila iza mene. Nisam znala. Mislila sam da se moja sreća krije od mene i čeka me tamo daleko.

Danas, sada, ovoga trena kad sam sigurna da bez pomoći neću sići sa kreveta, a onda to znači…Radujem se aparatiću u uhu", napisala je Rudan u najnovijoj kolumni. 

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Ključne riječi
Vedrana Rudan showbiz

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