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ŽIVOTNI INTERVJU ALEKSANDAR PETROVIĆ

'Bio sam Draženov babysitter, a on je meni nosio torbu na trening. Zbog jedne stvari morao sam otići na mala vrata'

Autor
Dražen Brajdić
14.06.2026.
u 14:00

Kao dječak bratu Draženu bio sam babysitter, a dok sam ja igrao za Cibonu, on za Šibenku, nastojao mi je gurati loptu kroz noge

Premda još nije završio svoj košarkaški opus, u karijeri i životu Aleksandra Petrovića (67) zbilo se toliko toga da bi se mogla napraviti tri životna intervjua. Od nadarenog šibenskog klinca koji će košarkom zaraziti neponovljivog mlađeg brata Dražena, preko Cibonine igračke vedete iz trofejnih 80-ih i dirigentske palice na klupi Cibone, Hrvatske, Seville, BiH, Zadra, opet Hrvatske, Brazila pa do memorijalne utakmice za neprežaljenog brata. Sve su to teme, baš kao i neki prijelomni potezi na raskrižjima igračke i trenerske karijere, o kojima s Acom vrijedi razgovarati. Baš kao i to da je s reprezentacijom Brazila nastupio na dva posljednja velika natjecanja (Olimpijske igre, Svjetsko prvenstvo) na kojima Hrvatske nije bilo. I da je s "cariocama" osvojio naslov prvaka AmeriCupa, zajedničkog prvenstva Sjeverne i Južne Amerike.

Ključne riječi
životni intervju Dražen Petrović Aleksandar Petrović

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