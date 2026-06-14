VIDEO Pogledajte novi spot za Hrvatsku, Malkovich ne bi kod nas, a onda pita: 'Želite znati kakvi su to ljudi?'

Novi promotivni film hrvatskog turizma „CROATIA - I hear it's beautiful“ premijerno je prikazan na događanju u Alexandriji, organiziranom povodom Svjetskog nogometnog prvenstva u suradnji s Hrvatskim nogometnim savezom. Glavna zvijezda večeri, uz Vatrene, bio je slavni holivudski glumac hrvatskih korijena John Malkovich, koji u spotu tumači samoga sebe - svjetski poznatog, ali ciničnog glumca primoranog snimati reklamu u zemlji o kojoj, kako tvrdi, ne zna ništa.

Video, koji potpisuje proslavljeni redatelj i dobitnik 45 nagrada Emmy Pete Radovich, također hrvatskih korijena, odmiče se od klasičnih turističkih reklama. Umjesto idealiziranih prizora, gledatelje uvodi u priču kroz duhoviti narativ u kojem Malkovich neprestano gunđa i prigovara, opisujući projekt kao „katastrofalni filmski promašaj“.

Kroz cijeli spot Malkovicha prati lokalni agent koji ga vodi kroz zadivljujuće lokacije poput Dubrovnika, Kornata, Nacionalnog parka Krka i pulske Arene. Na svaki njegov pokušaj da dočara ljepotu Hrvatske, Malkovich uzvraća sarkazmom ili pitanjem: „Zašto bi to itko radio?“. Ipak, kako putovanje odmiče, njegov otpor polako popušta pred spektakularnim krajolicima, bogatom kuhinjom i opuštenom atmosferom.

Humoristični ton spota, koji se poigrava s javnom percepcijom Malkovicha kao mrzovoljnog intelektualca, kulminira u sceni gdje ga dvije mještanke prepoznaju kao „onog holivudskog glumca“, ali i u njegovom konačnom priznanju. Dok promatra zalazak sunca, zaključuje s karakterističnom suzdržanošću: „Nije loše. Uopće nije loše.“ Upravo je ta autentičnost i samohumor ono što je osvojilo publiku. Ono što posebno ističe su ljudi, kako ih naziva 'moji ljudi'. -Želite li znati kakvi su to ljudi? Sve što sam morao pretrpjeti bilo je OK, preživio sam- šaljiv je Malkovich.

Reakcije na video, objavljen na kanalu Hrvatske turističke zajednice Croatia Full Of Life, gotovo su jednoglasno pozitivne. „Najbolji promo našeg turizma do sada... Johne, dobrodošao kući“, jedan je od komentara s najviše odobravanja. Mnogi su pohvalili kreativnost i odmak od uobičajenih turističkih reklama. „Brutalno dobro. Toliko dobro da ne vjerujem da smo ovo mi napravili“, piše drugi korisnik, dok treći duhovito primjećuje kako se Malkovich „žali na sve kao pravi Hrvat“.

Ministar sporta i turizma Tonči Glavina istaknuo je kako će se, zahvaljujući ovom spotu, u cijelom svijetu čuti za Hrvatsku. - Napravili smo jedan jedinstveni promotivni video Hrvatske u kojem se nalazi jedna od velikih Hollywoodskih zvijezda koji sam po sebi ima obožavatelje diljem svijeta, ali ono što je posebno, specifično i jedinstveno je što on u filmu glumi sebe i praktički slavi tu poveznicu koju ima s Hrvatskom koja je u istinu jedinstvena - istaknuo je ministar Glavina.