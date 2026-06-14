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IZ MINUTE U MINUTU

Tri osobe poginule, jednu još traže! Policija se opet oglasila o teškoj pomorskoj nesreći kod Splita

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Večernji.hr
Autori: Romana Kovačević Barišić, Ana Trgovac
14.06.2026.
u 14:18

Između Milne na Braču i otoka Šolte potonula je jedrilica s više osoba. Troje ljudi je mrtvo, jednu osobu još traže. Navodno su na jedrilici bili češki državljani

* između Šolte i Brača sudarili su se katamaran i jedrilica, tri osobe su poginule
* u tijeku je akcija spašavanja

13:58 Na jedrilici bilo osam osoba, prema dokumentaciji, riječ je o češkim turistima, potvrdila je Lučka kapetanija. Na katamaranu nema ozlijeđenih, ali će ih sve pregledati za svaki slučaj, budući da je tim Zavoda za  hitnu medicinu tamo dok traje potraga. 

13:50 Dalmacija Danas objavila je snimku s mjesta nesreće. "Skupio je jedrilicu ispred nas. Ozbiljno", čuje se na snimci. Čovjek iza kamere objašnjava nekome što se dogodilo, govori da staje, a onda spazi i unesrećene: 'U moru je čovjek. Krvari." Više o tome OVDJE.

13:48 U pomorskoj nesreći koja se u 11:38 sati danas dogodila u akvatoriju između otoka Šolte i Brača, smrtno su stradale tri osobe, a za jednom osobom se još uvijek traga. Ostalim putnicima s jedrilice (četiri osobe) djelatnici hitne medicinske pomoći pružili su medicinsku pomoć na mjestu događaja i nije bilo potrebe za odvođenjem istih u bolnicu. Na mjestu događaja obavit će se očevid kojim će rukovoditi zamjenica županijskog državnog odvjetništva uz sudjelovanje vještaka za promet i uz asistenciju policije. 

12:52 U akvatoriju Splitskih vrata odvija se velika akcija traganja i spašavanja nakon dojave o pomorskoj nesreći. "Danas, 14. lipnja 2026. godine oko 11,38 sati na moru, između Šolte i Brača dogodila se pomorska nesreća sudar dva plovila (katamarana i jedrilice). Na mjestu događaja je pomorska policija i djelatnici hitne medicinske pomoć. U ovom trenutku žurne službe na terenu poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Prema prvim informacijama s terena u događaju ima ozlijeđenih osoba", javila je policija.

Uskoro opširnije...

Ključne riječi
Šolta jedrilica pomorska nesreća

Komentara 8

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Avatar rubinet
rubinet
13:08 14.06.2026.

Ovo se događa jer plovilima upravljaju neznalice i priučeni nautičari. Sudariti su u podne, na moru, mogu samo nesposobnjakovići.Lučke kapetanije bi morale nadzirati puno intenzivnije.

Avatar morski čovik
morski čovik
13:26 14.06.2026.

Autopilot nije za svakoga, a najveći je problem kada se koristi u kanalima i drugim akvatorijima gdje je gusti promet. Autopilot je za otvoreno more i ne zamjenjuje čovjeka u potpunosti.

Avatar Arba
Arba
13:54 14.06.2026.

Bog ki pomilova. Nekad davno se sa nonićima išlo na vesla na more, pa sa Tomosmotoron od 4-5 KS, danas imaš sve- sim znanja i iskustva.Kako će tek biti ka nas Elon Musk bude na Mars letija , naravno autonomno.

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