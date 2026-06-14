Tri osobe poginule, jednu još traže! Policija se opet oglasila o teškoj pomorskoj nesreći kod Splita

* između Šolte i Brača sudarili su se katamaran i jedrilica, tri osobe su poginule

* u tijeku je akcija spašavanja

13:58 Na jedrilici bilo osam osoba, prema dokumentaciji, riječ je o češkim turistima, potvrdila je Lučka kapetanija. Na katamaranu nema ozlijeđenih, ali će ih sve pregledati za svaki slučaj, budući da je tim Zavoda za hitnu medicinu tamo dok traje potraga.

13:50 Dalmacija Danas objavila je snimku s mjesta nesreće. "Skupio je jedrilicu ispred nas. Ozbiljno", čuje se na snimci. Čovjek iza kamere objašnjava nekome što se dogodilo, govori da staje, a onda spazi i unesrećene: 'U moru je čovjek. Krvari." Više o tome OVDJE.

13:48 U pomorskoj nesreći koja se u 11:38 sati danas dogodila u akvatoriju između otoka Šolte i Brača, smrtno su stradale tri osobe, a za jednom osobom se još uvijek traga. Ostalim putnicima s jedrilice (četiri osobe) djelatnici hitne medicinske pomoći pružili su medicinsku pomoć na mjestu događaja i nije bilo potrebe za odvođenjem istih u bolnicu. Na mjestu događaja obavit će se očevid kojim će rukovoditi zamjenica županijskog državnog odvjetništva uz sudjelovanje vještaka za promet i uz asistenciju policije.

12:52 U akvatoriju Splitskih vrata odvija se velika akcija traganja i spašavanja nakon dojave o pomorskoj nesreći. "Danas, 14. lipnja 2026. godine oko 11,38 sati na moru, između Šolte i Brača dogodila se pomorska nesreća sudar dva plovila (katamarana i jedrilice). Na mjestu događaja je pomorska policija i djelatnici hitne medicinske pomoć. U ovom trenutku žurne službe na terenu poduzimaju mjere i radnje iz svoje nadležnosti. Prema prvim informacijama s terena u događaju ima ozlijeđenih osoba", javila je policija.

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