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ULAZI U 9. DESETLJEĆE

Trump u kaosu slavi 80. rođendan, hoće li svijetu napokon darovati mir

Autor
Hassan Haidar Diab
14.06.2026.
u 12:57

Pakistanski premijer Shehbaz Sharif izjavio je jučer da bi sporazum SAD-a i Irana mogao biti zgotovljen za 24 sata

Američki predsjednik Donald Trump suta (nedjelja) slavi 80. rođendan. U deveto desetljeće života ulazi kao najmoćniji čovjek svijeta, ali i predsjednik suočen s dvama ratnim žarištima koja su srušila globalnu stabilnost i svijet dovela na rub pakla, Ukrajinom i Iranom. Dok se u Washingtonu slavi, svijet se pita može li Trump sebi i svijetu za veliki jubilej pokloniti ono što je više puta javno poželio – mir. Ili će aktualni ratovi postati još krvaviji.

Trump je posljednjih dana najprije opetovano prijetio novim udarima na Iran, a zatim ih iznenada otkazivao tvrdeći da su pregovori s Teheranom dosegnuli najvišu razinu i da je moguć brz sporazum koji bi zaustavio rat i smirio cijelu regiju.

Ključne riječi
rođendan Ukrajina rat Izrael Iran Donald Trump

Komentara 1

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ruby red
13:36 14.06.2026.

Ne Sretan mu rođendan

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