Trump u kaosu slavi 80. rođendan, hoće li svijetu napokon darovati mir

Američki predsjednik Donald Trump suta (nedjelja) slavi 80. rođendan. U deveto desetljeće života ulazi kao najmoćniji čovjek svijeta, ali i predsjednik suočen s dvama ratnim žarištima koja su srušila globalnu stabilnost i svijet dovela na rub pakla, Ukrajinom i Iranom. Dok se u Washingtonu slavi, svijet se pita može li Trump sebi i svijetu za veliki jubilej pokloniti ono što je više puta javno poželio – mir. Ili će aktualni ratovi postati još krvaviji.



Trump je posljednjih dana najprije opetovano prijetio novim udarima na Iran, a zatim ih iznenada otkazivao tvrdeći da su pregovori s Teheranom dosegnuli najvišu razinu i da je moguć brz sporazum koji bi zaustavio rat i smirio cijelu regiju.